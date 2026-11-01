皮克敏手遊《Pikmin Bloom》慶祝上市5周年！官方也公布一系列活動任務，今（11月1日）天開始不僅有「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，「四週年紀念繁花禮盒」和「三週年紀念杯子蛋糕」也會復刻推出。另外，只要收集「水果壓克力吊飾」，還能解鎖4款活動主題Mii服裝。
各階段任務一次看 收集水果壓克力吊飾換Mii服裝
《Pikmin Bloom》官方表示，11月將首度推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，玩家們可收集配戴週年慶玩具珠寶飾品的皮克敏，「四週年紀念繁花禮盒」、「三週年紀念杯子蛋糕」也會復刻回歸，過去沒有收集過這兩款的玩家快把握機會收集。
從2026年到11月1日到11月30日，只要在《Pikmin Bloom》完成一項活動挑戰任務，玩家就能獲得隨機獎勵，包括水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏花苗、花瓣或其他道具，當正中央巨大花朵綻放後，玩家除了有隨機獎勵，還有一顆金色花苗。
📌各階段活動挑戰任務
1-1：走1000步
1-2：培育2隻皮克敏
1-3：完成2個探險
1-4：種植1000朵花、摧毀2朵蘑菇
2-1：走2000步
2-2：種植1000朵花、摧毀2朵蘑菇
2-3：培育3隻皮克敏、摧毀3朵蘑菇
2-4：種植500朵天竺葵、摧毀4朵蘑菇
3-1：走2000步、完成2個探險
3-2：種植1500朵白色鼠尾草、摧毀3朵蘑菇
3-3：種植1500朵紅色鼠尾草、摧毀4朵蘑菇
3-4：種植1500朵黃色鼠尾草、種植2000朵紅色天竺葵、摧毀5朵蘑菇
4-1：完成3個探險、摧毀3朵蘑菇
4-2：種植2000朵白色天竺葵、摧毀4朵蘑菇
4-3：種植2000朵黃色天竺葵、種植1000朵藍色鼠尾草、摧毀4朵蘑菇
4-4：種植2000朵藍色天竺葵、種植2500朵鼠尾草、摧毀5朵蘑菇
📌1500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法迷你帽
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
巨大蘑菇出現時間 月底加碼2天
《Pikmin Bloom》11月的主題蘑菇是「輝煌蘑菇」，週末期間還有機會遇到「巨大輝煌蘑菇」，只要摧毀巨大蘑菇就有機會獲得稀有神秘箱，可獲得水果壓克力吊飾或各式獎勵，「巨大輝煌蘑菇」最後一週週末還會加碼2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
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《Pikmin Bloom》官方表示，11月將首度推出「五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏」，玩家們可收集配戴週年慶玩具珠寶飾品的皮克敏，「四週年紀念繁花禮盒」、「三週年紀念杯子蛋糕」也會復刻回歸，過去沒有收集過這兩款的玩家快把握機會收集。
從2026年到11月1日到11月30日，只要在《Pikmin Bloom》完成一項活動挑戰任務，玩家就能獲得隨機獎勵，包括水果壓克力吊飾、能長成五週年紀念玩具珠寶飾品皮克敏花苗、花瓣或其他道具，當正中央巨大花朵綻放後，玩家除了有隨機獎勵，還有一顆金色花苗。
1-1：走1000步
1-2：培育2隻皮克敏
1-3：完成2個探險
1-4：種植1000朵花、摧毀2朵蘑菇
2-1：走2000步
2-2：種植1000朵花、摧毀2朵蘑菇
2-3：培育3隻皮克敏、摧毀3朵蘑菇
2-4：種植500朵天竺葵、摧毀4朵蘑菇
3-1：走2000步、完成2個探險
3-2：種植1500朵白色鼠尾草、摧毀3朵蘑菇
3-3：種植1500朵紅色鼠尾草、摧毀4朵蘑菇
3-4：種植1500朵黃色鼠尾草、種植2000朵紅色天竺葵、摧毀5朵蘑菇
4-1：完成3個探險、摧毀3朵蘑菇
4-2：種植2000朵白色天竺葵、摧毀4朵蘑菇
4-3：種植2000朵黃色天竺葵、種植1000朵藍色鼠尾草、摧毀4朵蘑菇
4-4：種植2000朵藍色天竺葵、種植2500朵鼠尾草、摧毀5朵蘑菇
📌4500個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法緞帶
📌8000個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法西裝
📌12200個水果壓克力吊飾：五週年紀念魔法洋裝
《Pikmin Bloom》11月的主題蘑菇是「輝煌蘑菇」，週末期間還有機會遇到「巨大輝煌蘑菇」，只要摧毀巨大蘑菇就有機會獲得稀有神秘箱，可獲得水果壓克力吊飾或各式獎勵，「巨大輝煌蘑菇」最後一週週末還會加碼2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日