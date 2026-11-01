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藝人林煒與席曼寧近期因Threads的考古潮，讓他們在1997年主演的花系列台劇《我永遠愛你》引爆討論，其中的激情吻戲與床戲等片段，更是不斷被瘋傳。但有網友翻出林煒今年登上《花甲少年趣旅行》時，竟透露拍吻戲都很有壓力，還認了會故意幫老婆約麻將局，狂喊：「誰快帶她出去！」林煒與席曼寧在《我永遠愛你》中有許多激情吻戲與床戲，超大尺度讓網友們都看傻。不過沒想到林煒竟對於吻戲有壓力，他在今年登上《花甲少年趣旅行》時，與其他來賓聊到當初拍戲的吻戲片段，表示一開始問過可不可以借位，但馬上被拒絕，讓他只好在拍吻戲那天找人幫忙帶老婆出去，「那天誰幫忙把我另一半帶出去看電影，不要讓她看到，帶她去打麻將，那天就是幫她約打麻將。」除此之外，林煒、席曼寧在2015年登上綜藝節目《麻辣同學會》時，曾透露席曼寧劇中罹患乳癌，因此有一場他替對方「觸診」觸摸硬塊的戲，沒想到畫面播出後，前妻龔慈恩看了便追問：「你們兩個到底是什麼關係？」隔天還直接把他特地錄下、收藏的整部戲錄影帶丟掉。林煒也在《花甲少年趣旅行》中笑說再也不買錄影帶了，「現在我們買雲端。」幽默自嘲這段過往。林煒這段在《花甲少年趣旅行》中的畫面，也引發高度討論，有網友笑說：「感謝導演不給借位，我們才有這麼多好戲可以看。」還有人大讚他保養的不錯，雖然外貌有變化，但不至於認不出來。