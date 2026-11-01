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洛杉磯湖人隊開季雖打出不錯氣勢，但近期幾場敗仗也暴露了團隊戰術的潛在隱憂。NBA前冠軍前鋒弗萊（Channing Frye）近日在節目中再次拋出自己的觀點，他堅持認為唐西奇（Luka Dončić）的打法無法帶領球隊奪得總冠軍，更直接將他的比賽風格與前MVP哈登（James Harden）進行比較，並直言：「歷史上有誰是用這種打法贏得冠軍的？這種高使用率的打法是無法延續很久的。」面對球迷對他批評唐西奇的質疑，弗萊澄清自己絕非「酸民」，並高度肯定唐西奇的個人能力與歷史地位，但他強調問題出在「打法與球隊體系」上。「我非常喜歡唐西奇，但我真的不認為他現在打籃球的方式能夠贏得總冠軍。事情就是這樣，」弗萊表示：「我覺得唐西奇非常像哈登，這兩個人的個人技術都非常驚人，但他們的『使用率（Usage Rate）』無法轉換成總冠軍。歷史上有誰是用這種打法贏得冠軍的？這種高使用率的打法是無法延續很久的。」弗萊進一步分析湖人隊現階段的困境：「唐西奇很棒，但他無法用這種方式為你贏得總冠軍。因為其他頂級強隊往往有5個人能場均貢獻15到20分，但湖人除了里夫斯（Austin Reaves）之外，唐西奇必須獨自去餵飽整支球隊，這對一個人來說壓力太大了。」弗萊的觀點也不是空穴來風。過去哈登在休士頓火箭隊時期同樣擁有極高的使用率與大三元級別的例行賽宰制力，但在季後賽面對陣容更均衡、防守強度更高的頂級強隊時，往往因體力消耗與打法被看穿而功虧一簣。雖然唐西奇曾在2024年帶領達拉斯獨行俠隊打進NBA總決賽，但最終遭波士頓塞爾提克隊淘汰。如今轉戰湖人，雖然球隊寄望里夫斯成長為二當家、並由新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）鞏固防守，組成「新三巨頭」，但近期湖人防守端的崩盤與角色球員的發揮起伏，再次證實了弗萊的擔憂。在強敵環伺的西區，面對陣容深度與防守更為完善的對手，加上唐西奇在防守端的劣勢，弗萊直言，如果湖人無法進一步優化陣容結構並分擔唐西奇的持球負擔，唐西奇恐怕難以打破「例行賽一條龍、季後賽一條蟲」的歷史魔咒。