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費城76人隊今（1）日迎來背靠背客場考驗，作客夏洛特光譜中心挑戰黃蜂隊。在兩大核心巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與當家中鋒恩比德（Joel Embiid）雙雙休戰的情況下，明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）全場23投13中狂砍38分，率領76人在最多落後13分的逆境下展開絕地反攻，終場以109：104逆轉擊敗黃蜂。此役過後，76人豪取3連勝，將開季戰績推進至6勝1敗，強勢高居東區第一。費城76人昨日剛在NBA杯經歷與衛冕軍紐約尼克隊的慘烈死鬥，今日馬不停蹄轉戰夏洛特，教練團決定讓老將詹姆斯與恩比德高掛免戰牌進行輪休調節。雖然前役缺陣的主力前鋒布朗（Jaylen Brown）火線復出，但前兩節手感冰冷僅9投2中；關鍵時刻，馬克西挺身而出，半場13投8中狂飆19分，幫助76人在中場取得57：54領先。進入下半場，馬克西攻防兩端持續發威，全場出戰37分鐘，23投13中（三分球9投4中、罰球9罰8中）豪取38分、4籃板、4助攻與2抄截。防守端他也做出努力，逼得黃蜂先發後衛施羅德（Dennis Schroder）全場僅交出11投1中的低迷手感。這場勝利也讓76人本賽季在關鍵時刻（Clutch Time）的戰績推進至驚人的6勝0負，勝場數與勝率雙雙傲視全聯盟。雖然布朗此役狀態仍未達巔峰僅獲16分4籃板4助攻，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）前三節手感同樣欠佳，但在比賽最後讀秒階段，埃奇庫姆展現大心臟特質，飆進價值連城的一記關鍵三分彈，全場貢獻10分、8籃板與3助攻。加上西蒙斯（Anfernee Simons）從板凳挹注19分以及韋德（Dean Wade）串聯全隊送出10次助攻，幫助76人頂住黃蜂在末節的瘋狂糾纏。黃蜂方面，板凳出發的阿倫（Grayson Allen）轟下全隊最高的27分4籃板，二年級榜眼秀米勒（Brandon Miller）射進5記三分球拿下24分5籃板5助攻，一度幫助黃蜂建立起多達13分的領先優勢；然而決勝階段黃蜂進攻當機，關鍵球處理頻頻受挫，只能在主場吞下逆轉敗。