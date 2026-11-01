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動用公司儲備資金 幣安承諾全額彌補損失

FBI鎖定北韓駭客組織 失竊資金正轉換成以太幣

疑從工程師電腦入侵 幣安預計1日恢復提領

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）日前遭遇史上最大規模的加密貨幣竊案，價值約63億美元（約新台幣2000億元）的數位資產遭駭客盜走。幣安31日宣布，已動用公司資金買回相應代幣，補足約90%的失竊資產，並承諾由公司全額承擔損失，不會讓用戶受到財務影響。與此同時，美國聯邦調查局（FBI）確認，這起攻擊由北韓政府支持的駭客組織發動。綜合路透社、CNBC報導，幣安29日揭露這起重大資安事件，指出平台熱錢包遭到入侵，損失約63億美元的加密貨幣，創下加密貨幣竊案的最高紀錄。消息曝光後，加密貨幣市場30日出現下跌，幣安也一度暫停用戶提領服務。幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）31日在社群平台X表示，目前已補足90%的失竊資產，剩餘10%也將持續處理，強調用戶不會承擔此次事件造成的財務損失。幣安說明，尚未補足的資產主要是流動性較低的代幣，由於市場供給有限，需要較長時間才能買回足夠數量。為彌補損失，幣安已在內部編列約63.4億美元資金，來源包括規模約10億美元的用戶安全資產基金（SAFU）、部分期貨保險基金，以及公司自有資金。幣安表示，將持續透過公開市場及場外交易買回相關代幣，直到所有失竊資產都獲得100%補足。目前比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、幣安幣（BNB）、Solana（SOL）等10種主要代幣，已獲得足額資產支持。美國聯邦調查局31日指出，這起攻擊是由北韓政府支持的駭客組織「TraderTraitor」發動。FBI表示，已觀察到該組織成員將竊取的數位資產轉換成以太幣，研判駭客接下來可能透過其他加密貨幣技術，進一步轉移及洗白贓款。區塊鏈分析公司TRM Labs先前也指出，這起攻擊具有多項北韓駭客過往犯案的特徵，包括事先安排資金流向、提前取得交易簽章，以及在短時間內集中執行大量交易。TRM Labs認為，相關手法與先前涉及Bybit及KelpDAO的駭客攻擊存在相似之處。至於駭客如何突破幣安的安全防護，目前仍有待進一步調查。幣安最初表示，攻擊可能涉及一名開發維運（DevOps）工程師的筆記型電腦遭到入侵，讓駭客得以存取相關服務環境，並發起未經授權的提領交易。不過，鄧偉政後續澄清，這並非單純利用單一工程師權限發動的攻擊，而是涉及更複雜的入侵過程。他透露，駭客使用惡意軟體，試圖刪除攻擊活動留下的證據，增加追查難度。幣安表示，已於10月31日格林威治時間凌晨零時重新記錄平台資產狀況，作為儲備證明的一部分。待完整資料公布後，用戶將可查驗主要代幣是否至少獲得1比1的資產支持。至於暫停的提領服務，幣安預計在完成安全檢查後，於11月1日恢復。幣安強調，將持續調查此次攻擊，並透過資產補足進度及儲備證明，向用戶說明後續處理情況。