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紐約洋基隊在今年季後賽於美聯分區系列賽（ALDS）遭光芒橫掃出局後，近日正式吹響大改組的號角。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基球團已決定不與兩位資深的高級顧問賽比恩（Brian Sabean）與米奈亞（Omar Minaya）續約。與此同時，總經理凱許曼（Brian Cashman）與網傳可能會下台的總教練布恩（Aaron Boone）則確定會留任。現年70歲的薩比恩曾帶領舊金山巨人隊於2010、2012及2014年三度問鼎世界大賽冠軍，早期任職洋基球探時，更曾參與過基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）等傳奇的發掘工作。另一名被辭退的67歲米納亞則是當過蒙特婁博覽會與大都會GM，近年加入洋基後也參與了索托（Juan Soto）的大交易與先發左投弗里德（Max Fried）的簽約談判。洋基當初引進這兩位資深高層，就是為了在高度依賴「數據分析」的球團決策中注入長年累積的傳統球探經驗。隨著兩人離隊，洋基同時從藍鳥隊挖角具有哈佛學歷的前大聯盟投手赫曼（Frank Herrmann），未來將負責統括國際球員評估與農場育成部門的串聯。儘管洋基隊自2009年奪冠後，至今已長達17年未嘗金盃滋味，但球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）認為季後賽失利的主因在於球員場上發揮不如預期，而非管理層與教練團的調度問題。自1998年起便掌管洋基隊史最久GM職位的凱許曼，雖然因為連續兩年在美聯分區賽抱憾止步，讓紐約球迷的滿滿怨念達到頂峰，但他也已經獲得新合約確定會留任，而進入合約最後一年的總教練布恩也將繼續執教。隨著高級顧問團隊的解散與改組，凱許曼在今年休賽期的首要任務，將是全面評估打擊教練團的更換，並透過自由市場與交易補強打線與牛棚深度。同時，洋基也必須面臨終結者貝德納（David Bednar）、二壘手齊斯霍姆（Jazz Chisholm Jr.）與外野手葛里沙姆（Trent Grisham）等合約到期球員的續約難題。