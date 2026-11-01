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甫在2026年世界大賽鏖戰5場不敵密爾瓦基釀酒人隊的坦帕灣光芒隊，在賽季結束僅數天後便迅速做出休賽季最關鍵的球員異動。光芒球團於今（1）日正式宣布，行使陣中當家先發右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）2027年賽季的球隊選擇權，以2000萬美元（約合新台幣6.4億元）年薪續留將這位美聯頂級王牌，為球隊新球季重返世界大賽殿堂奠定最關鍵的輪值基石。現年31歲的拉斯穆森合約選擇權原始基礎金額為800萬美元，但由於他在2026年賽季維持絕佳健康狀態並達成多項嚴苛的投球局數指標，合約中的自動升額激勵條款全面觸發，使該筆選擇權總額一舉飆升至2000萬美元。儘管光芒隊長期以來在團隊薪資操作上以嚴格精算與低成本著稱，鮮少對單一球員開出高額年薪，但管理階層毫不猶豫拍板買單，足見球團對拉斯穆森的高度重視與宰制力認可。拉斯穆森在2026年例行賽繳出無可挑剔的生涯代表作，整季先發30場主投172局，豪取16勝5敗、防禦率2.67、每局被上壘率（WHIP）僅0.91並狂飆174次三振，不僅連續兩年入選美聯全明星賽，更在塞揚獎討論名單中名列前茅。進入高張力的10月季後賽，拉斯穆森更是光芒勇奪美聯冠軍的頭號功臣。他在季後賽累計主投28.2局，繳出僅2.20的頂級防禦率；尤其在美聯分區系列賽首戰對決紐約洋基隊時，他以8局僅被敲1安、狂飆10次三振的封神表現隻手遮天，寫下今年季後賽最具統治力的先發戰役。在世界大賽第5戰短暫休兵後抱傷登板主投4局僅失1分後，拉斯穆森在賽後受訪時雖坦言職業棒球充滿商業抉擇，但也多次公開表達極度渴望續留坦帕灣的心願。如今光芒球團火速行使球隊選擇權，徹底消除了外界對其去留的疑慮，也確保了球隊堅實的輪值主力下一季能保留完整戰力。