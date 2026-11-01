農（漁）民留意！今（1）日起至30日止，為今年最後一次開放農民退休儲金提繳比率調整。勞保局提醒，可把握時機、檢視財務狀況靈活調升，並善用政府提繳分擔提高至6成的新制利多；新調整比率預計在12月1日生效，若錯過這次11月的申請時間，下一次調整就必須等到116年5月。
1%至10%自由選！
勞保局表示，農（漁）民可依個人經濟能力，在最低工資的 1% 至 10% 範圍內自主選擇農退儲金提繳比率，提繳比率越高，存得越多。加上今年「農民退休儲金條例」修正施行後，政府提繳分擔比例已由原本的50%提高至60%（農民負擔 40%、政府負擔 60%）。因此，若農（漁）民朋友調高提繳比率，不僅個人存下的退休準備變多，獲得政府的加碼補助也會一併提升。
以最低工資29,500元為例：
調整前：
農民每月多繳納1,180元，就能讓政府每月注入專戶的加碼金，從1,770元增加至3,540元（增加1,770元），退休專戶每月共有5,900元穩健入帳！
「勞保局e化服務系統」先試算
勞保局補充，想知道自己目前的提繳比率是多少？個人專戶已經累積多少金額？或者調高提繳比率後未來能領多少退休儲金？除了親洽投保農（漁）會外，亦可隨時透過「勞保局e化服務系統」查詢。此外，勞保局網站亦有便捷的試算工具，歡迎多加利用，先試算、再規劃。
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勞保局表示，農（漁）民可依個人經濟能力，在最低工資的 1% 至 10% 範圍內自主選擇農退儲金提繳比率，提繳比率越高，存得越多。加上今年「農民退休儲金條例」修正施行後，政府提繳分擔比例已由原本的50%提高至60%（農民負擔 40%、政府負擔 60%）。因此，若農（漁）民朋友調高提繳比率，不僅個人存下的退休準備變多，獲得政府的加碼補助也會一併提升。
以最低工資29,500元為例：
調整前：
- 假設提繳5%，提繳總金額2,950元（29,500×5%×2）
- 農民每月繳納提繳金額1,180元（2,950元×40%）
- 政府另外補助提繳金額1,770元（2,950 元×60%）
- 11月申請調高至10%，自12月1日生效，提繳總金額5,900元（29,500×10%×2）
- 農民每月繳納提繳金額2,360元（5,900元×40%）
- 政府另外補助提繳金額3,540元（5,900元×60%）
農民每月多繳納1,180元，就能讓政府每月注入專戶的加碼金，從1,770元增加至3,540元（增加1,770元），退休專戶每月共有5,900元穩健入帳！
「勞保局e化服務系統」先試算
勞保局補充，想知道自己目前的提繳比率是多少？個人專戶已經累積多少金額？或者調高提繳比率後未來能領多少退休儲金？除了親洽投保農（漁）會外，亦可隨時透過「勞保局e化服務系統」查詢。此外，勞保局網站亦有便捷的試算工具，歡迎多加利用，先試算、再規劃。