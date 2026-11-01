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▲阿斌近日發行新專輯並已拍攝5支MV，昨日發文透露想找林煒拍MV，讓許多人表示贊成。（圖／阿斌Threads＠bennyisspiderman）

資深男星林煒近日突然在Threads上爆紅，他年輕時的外形神似男神許光漢，因此獲得「上古許光漢」的封號，過往演出的戲劇作品也因尺度太大引發熱議。茄子蛋主唱阿斌（黃奇斌）也跟上熱門話題，昨（31）日發文表示：「演算法一直讓找林煒來拍MV的想法在我腦中揮散不去。」讓粉絲們笑回：「出發點很好，請趕快出發」、「那劇情要很色」、「5分鐘的MV，有4分半都在親嘴。」林煒29年前與席曼寧合拍電視劇《我永遠愛你》，他在劇中飾演富家公子「季平」，與席曼寧飾演的「蘇芳琪」有不少激情畫面，不僅將女方壓在牆上激吻，還有床戲等親密橋段，甚至下雨天看到席曼寧衣服濕透後，林煒竟然還直接誇讚「妳胸部好美」，大尺度讓網友們全看傻，直呼：「那個年代也太開放了吧！」相關話題在Threads上瘋狂洗版。就連茄子蛋主唱阿斌也跟上這波話題，近日發行新專輯並已拍攝5支MV的他，幽默發文說：「演算法一直讓找林煒來拍MV的想法在我腦中揮散不去。」讓許多網友表示支持，紛紛敲碗表示：「出發點很好，請趕快出發」、「5分鐘的MV，有4分半都在親嘴」、「劇情要很色？」、「可以找林煒和許光漢一起嗎？剛好從年輕演到老」、「拍！！我先期待起來」、「你有什麼很色的歌嗎」、「拜託復刻所有劇情。」林煒因帥氣斯文的外型，在演出「花系列」電視劇後，成為許多人心目中的男神，近日社群上突然掀起一陣考古熱潮，林煒在《女人花》中裸身出浴的片段讓他爆紅，被封為「上古許光漢」。其中與席曼寧合作的《我永遠愛你》第一集中就有伸舌、壁咚、摸胸等大尺度畫面，讓許多網友看了臉紅心跳，直呼：「這尺度也太大了」、「從頭親到尾」、「我是林煒的老婆會氣瘋！」、「看著看著，突然覺得……這是不是比 AI 短劇還精彩？」