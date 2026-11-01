使用Windows電腦的人，當電腦當機時，最常使用的就是「Ctrl+Alt+Del」這組快捷鍵，不過，微軟共同創辦人比爾蓋茲早在2013年就曾公開承認，當初採用這種設計是個「錯誤」，認為只要一個按鍵就能完成操作。但為何過了40多年，Windows 11至今仍保留Ctrl+Alt+Del？其實並非微軟不願修改，而是這組快捷鍵具有防止假登入畫面竊取密碼的安全作用。
比爾蓋茲曾公開說：Ctrl+Alt+Del原本只想用一個鍵
根據《PBS NewsHour》報導，比爾蓋茲曾經在2013年的一場公開訪談中，被問到為何Windows使用者登入電腦時，需要同時按下Ctrl、Alt、Del三個按鍵，而不是透過單一按鍵完成。比爾蓋茲坦言，當初原本希望在鍵盤上設計一個專用按鍵，但IBM鍵盤設計人員沒有同意，最後只能透過三鍵組合實現。他更直接表示：「It was a mistake（這是個錯誤）。」
事實上，Ctrl+Alt+Del最早由IBM工程師於1980年代初期設計，原本目的是讓工程師在測試電腦、系統當機時，能快速重新啟動，為了避免誤觸，才採用三鍵組合設計，後來被微軟運用在Windows登入程序，逐漸成為電腦使用者最熟悉的快捷鍵之一。
Windows 11為何仍保留Ctrl+Alt+Del？
雖然比爾蓋茲認為三鍵操作不夠直覺，但Windows 11至今仍保留這項功能，主要原因與資訊安全有關。根據微軟官方技術文件，Ctrl+Alt+Del在Windows登入機制中屬於「安全注意序列」，能讓使用者透過系統提供的可信任路徑進入登入程序。
這組按鍵能降低惡意程式假冒Windows登入畫面，誘騙使用者輸入帳號、密碼的風險。 因此，部分企業與組織仍會要求員工登入電腦前，必須先按下Ctrl+Alt+Del，藉此提高資訊安全防護。
Ctrl+Shift+Esc更快開啟工作管理員
除了登入安全，Windows 11使用者按下Ctrl+Alt+Del，也能進入安全選項畫面，進行鎖定電腦、切換使用者、登出及開啟工作管理員等操作。如果只是遇到程式當機，其實不必每次都按Ctrl+Alt+Del。微軟官方提供3組實用快捷鍵：
Ctrl+Alt+Del：開啟Windows安全選項畫面，可鎖定電腦、登出或進入工作管理員。
Ctrl+Shift+Esc：直接開啟工作管理員，快速查看或結束沒有回應的程式。
Windows鍵+L：立即鎖定電腦，適合上班族暫時離開座位時使用。
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根據《PBS NewsHour》報導，比爾蓋茲曾經在2013年的一場公開訪談中，被問到為何Windows使用者登入電腦時，需要同時按下Ctrl、Alt、Del三個按鍵，而不是透過單一按鍵完成。比爾蓋茲坦言，當初原本希望在鍵盤上設計一個專用按鍵，但IBM鍵盤設計人員沒有同意，最後只能透過三鍵組合實現。他更直接表示：「It was a mistake（這是個錯誤）。」
事實上，Ctrl+Alt+Del最早由IBM工程師於1980年代初期設計，原本目的是讓工程師在測試電腦、系統當機時，能快速重新啟動，為了避免誤觸，才採用三鍵組合設計，後來被微軟運用在Windows登入程序，逐漸成為電腦使用者最熟悉的快捷鍵之一。
雖然比爾蓋茲認為三鍵操作不夠直覺，但Windows 11至今仍保留這項功能，主要原因與資訊安全有關。根據微軟官方技術文件，Ctrl+Alt+Del在Windows登入機制中屬於「安全注意序列」，能讓使用者透過系統提供的可信任路徑進入登入程序。
這組按鍵能降低惡意程式假冒Windows登入畫面，誘騙使用者輸入帳號、密碼的風險。 因此，部分企業與組織仍會要求員工登入電腦前，必須先按下Ctrl+Alt+Del，藉此提高資訊安全防護。
Ctrl+Shift+Esc更快開啟工作管理員
除了登入安全，Windows 11使用者按下Ctrl+Alt+Del，也能進入安全選項畫面，進行鎖定電腦、切換使用者、登出及開啟工作管理員等操作。如果只是遇到程式當機，其實不必每次都按Ctrl+Alt+Del。微軟官方提供3組實用快捷鍵：
Ctrl+Alt+Del：開啟Windows安全選項畫面，可鎖定電腦、登出或進入工作管理員。
Ctrl+Shift+Esc：直接開啟工作管理員，快速查看或結束沒有回應的程式。
Windows鍵+L：立即鎖定電腦，適合上班族暫時離開座位時使用。