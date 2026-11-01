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入住飯店先檢查床墊 黑色斑點、血跡都是警訊

發現臭蟲立即要求換房 新房間也要重新檢查

睡醒身上出現紅疹？別急著認定是臭蟲咬的

▲臭蟲通常躲藏在床墊、床架縫隙及床鋪附近的隱蔽處，夜間才出來吸血。（圖／美聯社／達志影像）

行李箱可能藏蟲卵 發現異常先密封隔離

回家別急著打開行李 60度熱水清洗可殺死蟲卵

臭蟲帶回家恐快速繁殖 專家籲及早處理

出國旅遊入住飯店，最怕遇到臭蟲（床蝨，Bed bugs），不僅可能被叮咬得全身發癢，更令人擔心的是，臭蟲可能藏進行李箱，跟著旅客一起回家。專家提醒，若在飯店發現臭蟲，應立即通知櫃檯要求換房，並仔細檢查行李及衣物；返家後若懷疑行李遭到污染，則可透過高溫清洗、冷凍或專業除蟲處理，避免臭蟲在家中繁殖。根據挪威媒體《Science Norway》報導，挪威公共衛生研究所（Norwegian Institute of Public Health）害蟲研究員魯克（Bjørn Arne Rukke）及害蟲防治公司Rentokil Norway專家的建議，旅客應從入住飯店的第一刻就提高警覺，因為預防臭蟲入侵，遠比事後清除容易。魯克建議，進入飯店房間後，先不要急著打開行李箱，而是拿出手機開啟手電筒，仔細檢查床鋪及周圍環境。檢查重點包括床墊底部、床墊縫線與布料摺邊，以及木製床架的接縫處。如果發現不明黑色小斑點，可能是臭蟲的排泄物；床單或床墊上若出現細小血跡，也可能代表房間存在臭蟲問題。魯克表示，花約10分鐘仔細檢查床鋪，若沒有發現臭蟲或活動痕跡，通常能提高對房間安全性的信心，但仍無法完全排除臭蟲存在。此外，行李箱應盡量遠離床鋪，衣物與隨身物品最好保持收納在關閉的行李箱內，避免散放在床上或地板。如果確認房間內有臭蟲，應立即通知飯店櫃檯，要求更換房間，必要時也可考慮更換飯店。魯克分享，自己曾在瑞典斯德哥爾摩參加臭蟲相關研討會時，在飯店房間發現明顯蟲害痕跡，隨即向櫃檯反映並成功換房。不過，他強調，即使飯店安排新房間，也不能直接認定安全，仍應重新檢查床墊及床架，確認沒有異常跡象後再入住。若發現臭蟲，也應檢查原本放在房間內的行李箱，避免蟲體或蟲卵已經藏進衣物及個人物品。臭蟲通常躲藏在床墊、床架縫隙及床鋪附近的隱蔽處，夜間才出來吸血，常叮咬手臂、腿部、脖子及臉部等睡眠時暴露在外的部位。不過，魯克提醒，睡醒後發現紅疹或搔癢，不代表一定遭到臭蟲叮咬，也可能是蚊子、跳蚤或其他小型昆蟲造成。每個人對臭蟲叮咬的反應也不同，有些人幾乎沒有症狀，有些人則會出現類似蚊子叮咬的紅腫及搔癢，甚至可能隔了數小時或數天才出現反應。因此，若懷疑遭到臭蟲叮咬，應進一步檢查床墊、床架及周圍縫隙，尋找蟲體、排泄物或其他活動痕跡，而非僅憑皮膚症狀判斷。臭蟲最大的麻煩之一，就是可能隨著行李移動，從飯店擴散到其他住宿場所，甚至進入旅客家中。魯克指出，吸血後的雌性臭蟲每週可產下約5至10顆卵，若行李箱長時間放在床邊，或衣物散落在房間內，就可能讓臭蟲及蟲卵附著其中。臭蟲卵只有約1毫米，呈白色且容易黏附在物品表面，肉眼不容易發現。因此，若在飯店發現臭蟲，旅客應逐件檢查衣物、行李箱內外及其他隨身用品，尤其注意縫線、摺邊及隱蔽角落。一旦發現蟲體或蟲卵，可先將受影響物品裝入塑膠袋並確實封口，避免臭蟲進一步擴散。至於是否需要中止旅程，專家表示沒有絕對答案，應視房間蟲害程度、行李是否遭污染等情況評估。如果懷疑行李箱已經帶有臭蟲，返家後應避免直接將衣物及物品攤放在臥室，並優先採取隔離及除蟲措施。魯克指出，處理臭蟲主要可利用低溫冷凍或高溫加熱兩種方式。其中，可耐高溫清洗的衣物使用攝氏60度水溫洗滌，能殺死臭蟲及蟲卵；但攝氏40度的水溫雖可能殺死蟲體，卻不一定能消滅蟲卵。另一種方式是使用適當設備進行熱處理，讓物品達到攝氏50度並維持數小時，以殺死臭蟲。至於無法高溫清洗的物品，則可考慮專業冷凍處理。不過，冷凍效果取決於實際溫度及處理時間，並非放進一般冰箱冷凍庫就一定有效。如果行李箱體積過大，或物品不適合自行處理，建議尋求專業害蟲防治公司協助。專家警告，若臭蟲隨行李進入住家，可能躲進床墊、家具及牆壁縫隙，逐漸建立新的族群。若住家已出現蟲害，最好及早請專業人員評估，透過熱處理、冷凍、蒸氣、吸塵或其他適當方式清除，避免臭蟲擴散至鄰近住戶。魯克也提醒，臭蟲並不代表住宿環境一定骯髒，也與飯店星級或個人衛生習慣沒有直接關係。旅客不必因為遇到臭蟲而感到羞恥，重要的是及早發現、隔離受影響物品，並採取正確處理措施，降低把臭蟲帶回家的風險。