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洛杉磯湖人隊日前在NBA盃小組賽中慘遭金州勇士隊上演25分超級大逆轉，以95：112吞下難堪敗仗。在慘烈一敗過後湖人急出招，將今年在選秀首輪選進的21歲新星側翼卡爾（Cameron Carr）移出聯盟傷兵名單，最快將在明日迎來NBA職業生涯例行賽首秀。卡爾在夏季聯賽以及熱身賽的表現都相當出色，尤其熱身賽場均上場17分鐘，就能挹注12分，繳出高效率的成績單。現年21歲、身高6呎5吋的卡爾是湖人在2026年NBA選秀會上，透過與紐約尼克隊交易向上推進一個順位、以首輪第24順位選進的貝勒大學神射手。在選秀前卡爾被預測會在首輪前20順位被挑走，結果意外掉到第24順位，讓湖人撿到寶。熱身賽期間，卡爾因右腹斜肌拉傷缺席至今，日前他已被指派到夏季聯賽完成全碰撞的對抗訓練，復原進度相當理想。在受傷之前，卡爾展現出極強的得分爆發力與外線投射天賦。卡爾一共出賽7場夏季聯賽，場均繳出17.4分、2.9籃板，其中在加州經典賽期間的三分命中率高達40.9%。在還沒受傷的前2場熱身賽中，卡爾僅用場均17分鐘的上場時間，高效率貢獻場均12.0分、2.0抄截，三分命中率高達40%、罰球命中率100%。湖人在前一場對陣勇士的比賽中，雖然首節靠著唐西奇（Luka Dončić）帶頭狂攻38：15的攻勢建立最多25分領先，但隨後攻防兩端全面崩盤，末節全隊更僅進帳15分，暴露了持球核心之外外線火力銜接不足的硬傷。雖然總教練瑞迪克（JJ Redick）預計不會立刻讓久未在NBA出賽的卡爾承擔過多重任，且後場仍有格萊姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）等老將競爭輪替時間，但卡爾具備優異的體能條件與外線牽制力，被球團視為能完美補足唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）後場體系的側翼。隨著卡爾正式解禁回到可出賽名單，湖人在外線火力調度上無疑獲得了一把新武器。