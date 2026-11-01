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花系列台劇《我永遠愛你》在1997年播出，由林煒與席曼寧主演，近期因Threads的考古潮而引爆討論，大尺度激情吻戲與床戲等片段，更是引發熱議。不過有網友發現，林煒似乎不只跟女星有火花，就連劇中一段安慰岳父的片段也超曖昧，他看見岳父難過落淚後，馬上衝上去從後方抱住對方，還直接臉貼臉的安慰，瞬間曖昧指數爆錶，讓網友忍不住笑說：「為什麼對方是阿伯也可以演出色色的感覺？」《我永遠愛你》的多個片段近日在Threads瘋傳，但沒想到林煒不只跟席曼寧的激情戲碼火花四射，就連老丈人都不放過。有網友翻出一段他安慰岳父的片段，只見岳父在前方含淚哭泣，後方的林煒發現後馬上衝上前安慰，還直接從後方抱住岳父肩膀，並把整個臉靠上去，用臉來輕撫岳父的臉安慰。這個片段被翻出後，也再度引發熱議，認為兩人意外的看起來超曖昧，讓網友忍不住直呼：「阿伯一瞬間都惹人憐愛了起來，是怎麼回事？」、「嚇瘋，以為要親上去了，為什麼對方是阿伯也可以演出色色的感覺？」、「為什麼他早期的戲路這麼淫蕩。」《我永遠愛你》許多片段都在Threads瘋傳，民視官方YouTube也在近日上架全集20集的播放清單，觀眾可以不用在社群補片段，直接一次全看完。