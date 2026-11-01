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▲席曼寧還原跟林煒拍床戲過程，攝影師全部卡在一起，她呻吟到沒聲音。（圖／翻攝自YouTube來去CHECK IN）

「上古許光漢」林煒近來在Threads上爆紅，有網友翻出他過去和席曼寧合作的《我永遠愛你》片段，發現他年輕時帥度直逼許光漢，而劇情露骨到讓眾人不敢相信是1990年代的戲，紅到民視YT頻道正在24小時馬拉松直播，席曼寧過去曾在節目中還原吻戲拍攝，她和林煒還有攝影師擠在一起，最後呻吟到沒聲音才喊卡。林煒和席曼寧的《我永遠愛你》爆紅，民視YT頻道正在24小時馬拉松直播，兩人在劇中愛得濃烈，不管在學校、郊外還是哪裡都能激吻，還有掀開衣服的橋段，台詞也非常露骨，像是「妳的胸部好美」，不過這部戲其實是在講一個女孩子得乳癌，如何還能尋找真愛的故事，所以才會有這樣的台詞出現。席曼寧曾在節目上分享，在拍床戲時，林煒在她上面，攝影師又攀在林煒背上往下拍，還有收音的麥克風跟打光版，一共五個人都在她周邊，「我呻吟太久，側個身看一下，要死了，上面五個人全卡住，好了我沒聲音了，呻吟夠了。」讓主持人驚呼竟然是現場收音，實在太害羞。崔佩儀則說，跟林煒拍親密戲感受很舒服，因爲林煒很紳士，除了會事先刷牙之外，還會先跟她商量好哪邊可以碰哪邊不行。《我永遠愛你》在YouTube原本不到萬次點閱，第一集的播放量已經破11萬次觀看，其他集數也有8、9千次，甚至還有人敲碗Netflix可以上架「花系列」，目前在「民視戲劇館」YT頻道有馬拉松直播。