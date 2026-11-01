國際數據網站《Visual Capitalist》最新公布全球67個國家與經濟體的教育表現與生活成本比較，台灣以平均531.23分排名第2，僅次於新加坡，更勝過日本、南韓，台灣不僅學生學業表現亮眼，生活成本也相對親民，四口之家每月估計開銷為3727美元（約新台幣12萬1000元），不到新加坡8162美元（約新台幣26萬5000元）的一半。
台灣教育排名世界第2！日本、南韓緊追在後
《Visual Capitalist》引用經濟合作暨發展組織（OECD）的2025年國際學生能力評量計畫（PISA）數據，綜合15歲學生的數學、閱讀與科學成績，並搭配全球生活成本資料庫Numbeo的家庭支出估算，比較不同國家的教育表現與生活負擔。
在這份67個國家與經濟體的比較中，新加坡以552.55分位居第1，台灣以531.23分排名第2，日本521.89分排名第3，南韓516.32分位居第4，愛沙尼亞則以511.42分排名第5，前四名均由亞洲國家與經濟體包辦。
台灣家庭生活費不到新加坡一半
台灣在家庭生活支出方面也具有優勢，根據Numbeo估算，四口之家若租住市中心以外的三房公寓，台灣每月生活預算約3727美元（約新台幣12萬1000元），相較新加坡的8162美元（約新台幣26萬5000元），僅需約46%的費用。
日本每月預算約3866美元（約新台幣12萬6000元），略高於台灣；南韓則達4711美元（約新台幣15萬3000元）。
全球教育表現前5名與家庭生活費一次看
第1名：新加坡，PISA平均552.55分，四口之家每月生活費8162美元（約新台幣26萬5000元）。
第2名：台灣，PISA平均531.23分，四口之家每月生活費3727美元（約新台幣12萬1000元）。
第3名：日本，PISA平均521.89分，四口之家每月生活費3866美元（約新台幣12萬6000元）。
第4名：南韓，PISA平均516.32分，四口之家每月生活費4711美元（約新台幣15萬3000元）。
第5名：愛沙尼亞，PISA平均511.42分，四口之家每月生活費4393美元（約新台幣14萬3000元）。
不過，PISA主要衡量15歲學生的數學、閱讀及科學能力，並不能完全代表整體教育品質，生活費估算也不包含學費，若家庭需要安排私立學校或國際學校，實際負擔可能增加。此外，台灣排名世界第2，是指《Visual Capitalist》這份67個國家與經濟體的PISA三科平均成績比較。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Visual Capitalist》引用經濟合作暨發展組織（OECD）的2025年國際學生能力評量計畫（PISA）數據，綜合15歲學生的數學、閱讀與科學成績，並搭配全球生活成本資料庫Numbeo的家庭支出估算，比較不同國家的教育表現與生活負擔。
在這份67個國家與經濟體的比較中，新加坡以552.55分位居第1，台灣以531.23分排名第2，日本521.89分排名第3，南韓516.32分位居第4，愛沙尼亞則以511.42分排名第5，前四名均由亞洲國家與經濟體包辦。
台灣在家庭生活支出方面也具有優勢，根據Numbeo估算，四口之家若租住市中心以外的三房公寓，台灣每月生活預算約3727美元（約新台幣12萬1000元），相較新加坡的8162美元（約新台幣26萬5000元），僅需約46%的費用。
日本每月預算約3866美元（約新台幣12萬6000元），略高於台灣；南韓則達4711美元（約新台幣15萬3000元）。
全球教育表現前5名與家庭生活費一次看
第1名：新加坡，PISA平均552.55分，四口之家每月生活費8162美元（約新台幣26萬5000元）。
第2名：台灣，PISA平均531.23分，四口之家每月生活費3727美元（約新台幣12萬1000元）。
第3名：日本，PISA平均521.89分，四口之家每月生活費3866美元（約新台幣12萬6000元）。
第4名：南韓，PISA平均516.32分，四口之家每月生活費4711美元（約新台幣15萬3000元）。
第5名：愛沙尼亞，PISA平均511.42分，四口之家每月生活費4393美元（約新台幣14萬3000元）。
不過，PISA主要衡量15歲學生的數學、閱讀及科學能力，並不能完全代表整體教育品質，生活費估算也不包含學費，若家庭需要安排私立學校或國際學校，實際負擔可能增加。此外，台灣排名世界第2，是指《Visual Capitalist》這份67個國家與經濟體的PISA三科平均成績比較。