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♈牡羊座

♉金牛座

♊雙子座

♋巨蟹座

♌獅子座

♍處女座

♎天秤座

♏天蠍座

♐射手座

♑摩羯座

水瓶座

♓雙魚座

11月全新展開，表示，本週巨蟹座、獅子座運勢亮眼，巨蟹座喜迎正桃花且財運大發，獅子座則有小人轉貴人與心儀對象出現。然而，本週多數星座桃色風波不斷，金牛座、天蠍座與射手座面臨劈腿偷吃或三心二意的危機；牡羊座、水瓶座與雙魚座需防範三角戀與第三者介入；處女座與摩羯座則在職場與感情上，面臨衝突降溫或業績告急的考驗。本週運勢重點：愛情這週愛情方面學會保護自己了，遇到三角戀會保持距離或離開。◾工作、事業運：人際魅力增強，有助於工作。◾愛情、桃花運：有曖昧對象的話會是段三角關係，你會快速撤退。本週運勢重點：愛情這週愛情方面除了有新戀情，還有其他喜歡的對象，顯得花心。◾工作、事業運：有效的溝通，有望達成業績／目標。◾愛情、桃花運：有新戀情誕生，但是很可能一邊劈腿。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情、工作方面都會遇到不是你喜歡的對象／不適合的案子，白白放掉了。◾工作、事業運：有筆大錢，但是恐怕與你要的條件不符。◾愛情、桃花運：有大桃花，但不是你喜歡的類型。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面皆不錯，有大筆的金錢／很多的桃花。◾工作、事業運：小心火能量，會起衝突、吵架，另外這週發揮很能賺的一面，有大錢進來。◾愛情、桃花運：有正桃花出現，還有一堆小桃花爭奪。本週運勢重點：工作這週工作愛情方面皆不錯，有貴人出現，也有你喜歡的人出現。◾工作、事業運：有小人變貴人的跡象，或者是只要多溝通、多經營一下，拒絕你的會答應。◾愛情、桃花運：有桃花，裡頭有你喜歡的對象。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面小心吵架演變成犯小人喔！◾工作、事業運：小心犯小人，會起衝突。◾愛情、桃花運：愛情漸行漸遠，直到盡頭。本週運勢重點：愛情這週工作方面有新氣象要來一波，雖然現在的狀況很糟糕。◾工作、事業運：衝突、閉門羹、對方不爽等等都會過去，有新氣象正在醞釀。◾愛情、桃花運：神經不要太大條了，對方正在生悶氣，身邊還有其他鶯鶯燕燕。本週運勢重點：愛情這週愛情方面雙方都有劈腿的意思，只是對方比較快些，要仔細察覺傷害到另一半哪裡。◾工作、事業運：有賺有賠，另一面正在挖東補西。◾愛情、桃花運：小心吵架，另一半會憤而劈腿，你則是物色其他對象中。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面都有逆轉的機會，可是你似乎不太需要了。◾工作、事業運：有合作邀約，可是是你不會想要的類型。◾愛情、桃花運：終於有交往的機會了，可惜你沒有熱度了，很可能剛交往就出軌。本週運勢重點：日常、工作這週工作方面拉警報，小心業績不足。◾工作、事業運：沒有機會，雖然看好。◾愛情、桃花運：目前還在聊天、談心的階段。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方只能曖昧不能進一步，因為還有其他對象。◾工作、事業運：小心對方不爽，雖然還有機會，但是你會很排斥。◾愛情、桃花運：有愛情發生，但是沒有結果，對方還有其他喜歡的人。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面防範小人／小三，都會帶來麻煩／失去。◾工作、事業運：小心冒犯人，引來障礙／業障。◾愛情、桃花運：若是有對象的話，對方還有其他在等的人，有劈腿的嫌疑。