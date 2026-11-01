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在休賽季大手筆補進布朗（Jaylen Brown）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，費城76人隊組成了近代NBA最具話題性的宇宙艦隊。季前外界最關心的焦點，莫過於在眾星雲集的陣容中，究竟誰能成為那把最鋒利的進攻利刃？開季經過一週多的實戰檢驗，答案已經非常清楚，那就是26歲的明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）。如今的他不僅是宇宙76人的進攻核心，更用他的宰制力宣告自己就是本季「聯盟第一後衛」。在今日對陣夏洛特黃蜂隊的背靠背賽事中，76人隊選擇讓詹姆斯與當家中鋒恩比德（Joel Embiid）雙雙輪休。在缺乏兩大核心戰力的劣勢下，76人一度陷入多達13分的落後。然而，幾乎單核帶隊的馬克西全場23投13中、狂飆38分，在末節率隊打出一波15：3的絕地大反攻，硬是以109：104逆轉擊敗黃蜂收下3連勝。此役過後，76人開季打出6勝1敗的耀眼戰績，強勢登頂東區龍頭。這場勝仗直接印證了馬克西在缺乏超級巨星支援下，依然能憑一己之力決定比賽勝負。休賽季網羅布朗與詹姆斯後，76人陣容的星度大幅提升，原本外界最關心的問題，是多名球星如何分配球權，以及誰會在關鍵時刻負責主導進攻。畢竟，恩比德是前年度MVP中鋒，布朗也拿過總冠軍賽MVP，詹姆斯則是多項神蹟的紀錄保持人，馬克西能否在這樣的陣容中維持原有的「少主角色」，一度成為討論焦點。然而，從開季前5場比賽的數據來看，馬克西已經用表現確立自己的地位。他當時場均攻下28.4分，是76人陣中得分最高的球員，場均出手21.2次，使用率也居全隊之冠。相較於其他球星需要適應新的球權分配，馬克西反而成為球隊最明確的第一進攻選擇。更重要的是，這樣的角色並非建立在隊友犧牲或球星之間的權力糾紛上。馬克西曾透露，在對戰溜馬的比賽中，他前三節進攻不夠積極，布朗、恩比德與詹姆斯都主動要求他在第四節接管比賽。布朗甚至直接告訴他：「你欠我們的，帶我們拿下勝利。」詹姆斯本季則甘願退居第二線，以場均6.8次助攻扮演場上的指揮官，將體能與戰術終結權完整交給正值巔峰的馬克西。老將們的精明犧牲與經驗傳承，成就了馬克西本季進攻端的全面爆發。從整體陣容來看，詹姆斯本季已逐漸轉向組織者角色，開季前5戰場均送出6.8次助攻，得分則降至15.5分；恩比德則將更多注意力放在籃板保護，場均抓下10個籃板。兩人的角色調整，反而讓馬克西能更自在地發揮得分天賦，也讓76人的進攻分工逐漸清楚。當詹姆斯負責串聯、恩比德在禁區提供威脅，布朗則能分擔得分壓力，馬克西便可以把最具破壞力的持球進攻發揮到最大。即使三名隊友都不在場上，他也證明自己能夠獨立帶領球隊打出反攻。當然，76人目前的戰績雖然亮眼，整體表現卻還不到毫無缺點的程度。根據開季前5場的數據，76人防守效率高居聯盟第三，進攻效率卻只排在第25名，平均勝分差也僅有3.4分。換句話說，球隊能夠取得勝利，部分仰賴關鍵時刻的個人能力與終結比賽的穩定性，進攻體系仍有不少需要修正的地方。這也讓馬克西的表現顯得更加重要。當球隊進攻不順、對手針對詹姆斯與恩比德布置防守，或是主力球員因傷缺陣時，馬克西必須持續提供穩定的持球威脅，才能避免76人進攻陷入停擺。目前來看，進攻端無解的馬克西，絕對有本錢衝擊本季聯盟第一後衛的寶座，並帶領76人向總冠軍發起最猛烈的衝擊。