我是廣告 請繼續往下閱讀

福島最大震度3 東京、神奈川多地有感

震央附近搖晃較小 氣象廳：深源地震引發異常震域

日本今（1）日上午7時15分左右（台灣時間上午6時15分），三重縣東南方外海發生規模6.1地震，震源深度約350公里，最大震度3出現在福島縣，包括東京都、神奈川縣及北海道等地也觀測到震度2。由於震央附近的搖晃反而較小，日本氣象廳研判，這起地震出現深源地震特有的「異常震域」現象。氣象廳表示，此次地震沒有引發海嘯的疑慮。綜合日本NHK、共同社、朝日新聞等日媒報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震震央位於三重縣東南方外海，北緯33.7度、東經137.1度，地震規模6.1，震源深度約350公里。此次地震最大震度3出現在福島縣大熊町、雙葉町及浪江町。震度2的地區則包括北海道、宮城縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都及神奈川縣。其中，東京都千代田區、江東區、世田谷區，以及神奈川縣橫濱市部分地區均觀測到震度2；東京其他多個行政區則出現震度1的搖晃。值得注意的是，距離震央較近的靜岡縣、岐阜縣等地，反而僅觀測到震度1。日本氣象廳指出，這起地震發生於日本附近隱沒的太平洋板塊內部，屬於震源較深的「深源地震」。一般而言，地震搖晃通常距離震央越近越明顯，但深源地震的地震波可能沿著板塊向遠方傳遞，使遠離震央的地區反而出現較大震度，形成所謂的「異常震域」。因此，雖然這次震央位於三重縣外海，較明顯的搖晃卻集中在關東及東北地區，甚至遠至北海道也有感。日本氣象廳強調，此次地震不會引發海嘯，民眾無須擔心海嘯威脅。