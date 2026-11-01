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▲林愷鈴（左）擁有一雙水汪汪的大眼和精緻五官，亮眼外型獲封「最美星二代」，去年更以千萬台幣在香港購入房產。（圖／龔慈恩IG@kung_mimi）

▲林煒的兒子林卓毅（左），不僅擁有190公分的高挑身材與俊俏外表，如今還成為實習律師。（圖／龔慈恩IG@kung_mimi）

57歲男星林煒近日突然在社群上爆紅，因年輕時的帥氣外型獲封「上古許光漢」，已淡出演藝圈的他，私下生活也再度引發討論，他與前妻龔慈恩育有一對兒女林愷鈴、林卓毅，不僅遺傳到爸媽的優良基因。林愷鈴2016年以唱作歌手、演員以及兼職模特兒身分正式踏入香港娛樂圈，亮眼外型被稱作「港版朴信惠」，去年還以528萬港元（約新台幣2180萬元）在香港大坑一處置產；兒子則同樣有著一張帥臉，私下甚至是名學霸，如今成為實習律師，一家人都十分爭氣。林煒的女兒林愷鈴擁有一雙水汪汪的大眼和精緻五官，亮眼外型獲封「最美星二代」，而她也跟隨爸媽的腳步踏入香港演藝圈，跨足影視歌三棲。隨著林煒再度爆紅，女兒近況也受到關注，有網友翻出林愷鈴的畢業照驚呼：「林煒的女兒好漂亮喔」、「龔慈恩年輕時很美，女兒也太像他媽媽了吧」、「全家人都很好看」、「母女都超美的」、「女兒很有氣質」、「林煒不僅是上古許光漢，現在還是國民岳父」、「很多星二代都長得沒有爸媽好看，但林煒的女兒是集結所有好基因呀」、「龔慈恩年輕時候已經很美，她女兒居然還可以再進化。」此外，林愷鈴去年還在香港購入一間528萬港元的房產，才25歲名下就有房，可說是人生勝利組。至於林煒的兒子林卓毅，不僅擁有190公分的高挑身材與俊俏外表，中學時就讀加拿大頂尖貴族私立學校（Appleby College），畢業後則前往英國修讀法律課程，目前則是一名實習律師。龔慈恩不時也會在社群PO出母子合照，兒子雖看似靦腆但依然難掩帥氣，不僅是名學霸，還精通小提琴和薩克斯風，並且具有運動細胞，曾是學校欖球隊成員、熱愛打籃球，可謂文武雙全。林煒與龔慈恩結婚20年，是演藝圈知名的俊男美女夫妻，然而2019年卻證實兩人已經分居，且正在辦理離婚手續，一度傳出因龔慈恩控制欲太強而導致婚變，但遭本人否認。根據港媒報導，龔慈恩坦言離婚是有許多無可奈何的現實原因，「當年全家自台灣搬回香港，是因要照顧老人家，他（林煒）真的不習慣香港生活，在這裡沒工作、沒朋友，不像以前我們交往那麼簡單」，最後林煒選擇搬回台灣生活，龔慈恩也尊重他的決定，夫妻倆因分隔兩地，感情也逐漸轉淡。