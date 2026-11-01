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寶林茶室爆食物中毒釀6死！遭傳脫產沒繳350萬元罰鍰

▲台北市遠百信義A13知名素食餐廳「寶林茶室」爆發食物中毒案，造成35人食物中毒，其中6人死亡。（圖／資料照片）

▲衛生局長黃建華在2026年9月初說明，寶林一開始被罰50萬元就沒繳款，第二次重罰300萬時已結束營業。（圖／資料照片）

寶林茶室賠償最新進度！市府代墊983萬醫療費追回、6組死者家屬獲賠償與和解

未投保、保單失效挨罰！寶林茶室6筆裁罰全移送強制執行

▲針對寶林茶室未依法投保、保單失效等違規，台北市衛生局也開出6筆罰鍰，給予業者繳款及催繳期限後，6件裁罰均在2個月內移送強制執行。(圖／北市衛生局提供)

寶林茶室中毒案司法進度！負責人、店長及廚師等5人遭起訴

寶林茶室在2024年3月爆發食物中毒案，造成6人死亡震驚社會，後續業者因規避查核及不提供資料，遭台北市政府重罰350萬元，但傳出至今仍未繳款、更疑似脫產，昨日台北市長選舉電視辯論會上，因台北市長蔣萬安宣稱「採集了生物跡證，讓寶林跑不了」，再度讓事件後續引發關注。《NOWNEWS》整理寶林茶室中毒案賠償最新進度，根據法務局說明，市府先前代墊983萬餘元醫療費已全數追回，6名死者家屬均已獲得賠償與和解，6件裁罰均移送強制執行。寶林茶室A13店在2024年3月發生35人食物中毒案，造成35人食物中毒，其中6人死亡，後來寶林餐飲事業股份有限公司因規避查核及不提供資料，遭台北市衛生局重罰350萬元，但市府並未在第一時間聲請假扣押，負責人名下的公司與個人資產早已全數移轉清空，疑似脫產讓罰鍰難以追討。衛生局長黃建華在2026年9月初說明，寶林一開始被罰50萬元就沒繳款，第二次重罰300萬時已結束營業，依照規定開罰後15天內就要繳款，若未如期繳款還有7天寬限期，逾期後便移送執行署進行假扣押。但針對外界質疑延誤假扣押時間？台北市政府法務局在2024年解釋，根據民事訴訟法第522條，假扣押聲請必須是本案的債權人，也就是被害人，但此事件市府非受害人，如家屬有委任律師提起假扣押需求，市府將補助律師費用，但至2024年6月3日並未收到家屬個別提起假扣押意願。寶林茶室食物中毒案事發經過兩年多後，法務局於2026年9月14日公布賠償最新進度，其中市府在事件初期代墊的983萬8457元醫療費用已全數追回，由台北市社會局委任律師代位求償，相關業者及產險公司已於2025年6月13日將這筆費用全數匯回善款專戶。針對死者家屬賠償部分，因寶林茶室未繳保費，產品責任險、公共意外責任險失效，使受害者求償困難，法務局介入與信義遠百、大食代及相關產險公司協商，6名死者家屬中，5組透過調解獲得賠償，另1組則與相關單位私下和解。此外，市府亦請消費者保護團體協助受害者爭取權益，消基會在2024年12月11日向台北地方法院提起團體訴訟，代表30名受害者及家屬求償2億9301萬9053元，該案已於2025年7月22日進行一審言詞辯論。針對寶林茶室未依法投保、保單失效等違規，台北市衛生局也開出6筆罰鍰，給予業者繳款及催繳期限後，6件裁罰均在2個月內移送強制執行，其中一件最快只花18天，目前相關裁罰及移送程序已完成，後續業者財產查封、扣款等實際執行工作，將由法務部行政執行署依法辦理，市府也會持續配合追究業者責任。台北市寶林茶室在2024年3月發生35人食品中毒事件，經檢驗邦克列酸為陽性者共33名，均於2024年3月19至24日至寶林茶室食用炒粿條、滑蛋河粉等餐點，並於用餐後出現腹痛、噁心等身體不適症狀，其中6名個案死亡。2025年1月21日台北地檢署偵查終結，依違反《食品安全衛生管理法》、過失致死等罪，對寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人提出起訴，其中對黎姓負責人求處4年以上徒刑，對代班廚師則求處4年2個月以上徒刑。