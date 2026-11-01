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昨（31）日台北市聚集各大活動，從同志遊行、白晝之夜，更是有不少精心打扮的萬聖節踩街人群，然而信義、圓山等地卻出現，民眾想回家叫不到計程車，甚至面臨漫天喊價。台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾呼籲，計程車司機必須跳表收費，任意喊價加價遭檢舉可能面臨9000元至9萬元罰鍰。李威爾表示，現行法規中，計程車司機載客必須跳錶收費，不可以任意喊價、加價。工會提醒同業，喊價是違法，必須要遵照現行法規。他也提醒消費者，如果遇到司機喊價、加價，可搜集相關證據，跟地方政府交通局檢舉；地方政府檢視證據後，依法調查可依照公路法裁處司機9000至9萬元。李威爾強調，「最後提醒計程車駕駛，消費者是我們的衣食父母，營運載客必須遵照現行規範。」公路局指出，如果遇到有未按表計費情形，請將時間、地點、車牌號碼、收取車資金額及駕駛人姓名記下；台北市公共運輸處先前也提醒，可透過如照片或錄影等方式紀錄，並撥打1999申訴。