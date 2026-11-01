農民退休儲金提繳比率11月開放調整！勞保局宣布，2026年（115年）最後一次農民退休儲金調整期間為11月1日至11月30日，農民可依個人經濟狀況，將提繳比率調整至最低工資的1%至10%，今年政府提繳分擔比例已提高至6成，農民只需負擔4成。農民退休金怎麼存比較划算、提繳比率調高後每月要繳多少？錯過11月申請期限怎麼辦？本文整理農民退休儲金申請時間、政府補助比例、退休金試算及線上查詢方式一文掌握。
勞保局提醒，農民退休儲金提繳比率具有彈性，每年更提供2次調整機會，今年最後一次提繳比率調整於11月1日至11月30日開放受理，農（漁）民可把握這個時候檢視財務狀況靈活調升，並善用政府提繳分擔提高至6成的新制利多，幫自己存下一份更穩健的退休金。
農民退休儲金提繳最高10%！政府負擔6成 退休金累積更快
勞保局表示，農退儲金制度兼具彈性與優渥的加碼保障，農（漁）民可依個人經濟能力，在最低工資的1%至10%範圍內自主選擇提繳比率。
提繳比率越高，存得越多，加上今年「農民退休儲金條例」修正施行後，政府提繳分擔比例由原本50%提高至60%（農民負擔40%、政府負擔60%）。因此，若農（漁）民調高提繳比率，不僅個人存下的退休準備變多，政府加碼補助也會一併提升，加速個人專戶的資金累積。
農民退休儲金提繳比率調高12月生效！錯過等明年5月
若農（漁）民今年財務調配有餘裕，不妨把握11月的調整機會，於11月30日前向戶籍所在地之基層農（漁）會提出調高申請，經農（漁）會於當月底前通知勞保局後，新調整的比率將於2026年12月1日生效，若是錯過這次11月的申請時間，下一次調整必須等到2027年5月。
農民退休金每月能存多少？提繳5%調高至10%試算
📍以2026年最低工資2萬9500元為例：
◾調整前，假設提繳5%，提繳總金額2950元（29,500×5%×2)
農民每月繳納提繳金額1180元（2950元×40%）
政府另外補助提繳金額1770元（2950元×60%）
◾11月申請調高至10%，自12月1日生效，提繳總金額5,900元（29,500×10%×2）
農民每月繳納提繳金額2360元（5900元×40%）
政府另外補助提繳金額3540元（5900元×60%）
❗加碼效果：農民每月多繳納1180元，政府每月注入專戶的加碼金，從1770元增加至3540元（增加1770元），退休專戶每月共有5900元入帳。
農民退休儲金累積多少怎麼查？勞保局e化服務系統線上試算
勞保局補充，想知道自己目前的提繳比率是多少，個人專戶已經累積多少金額，或者調高提繳比率後未來能領多少退休儲金？除了親洽投保農（漁）會外，也可透過「勞保局e化服務系統」線上查詢。此外，勞保局網站也有方便的農民退休儲金試算工具，讓農漁民先試算、再規劃。
☑️勞保局e化服務系統線上查詢
☑️農民退休儲金試算工具
資料來源：勞動部勞保局
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勞保局表示，農退儲金制度兼具彈性與優渥的加碼保障，農（漁）民可依個人經濟能力，在最低工資的1%至10%範圍內自主選擇提繳比率。
提繳比率越高，存得越多，加上今年「農民退休儲金條例」修正施行後，政府提繳分擔比例由原本50%提高至60%（農民負擔40%、政府負擔60%）。因此，若農（漁）民調高提繳比率，不僅個人存下的退休準備變多，政府加碼補助也會一併提升，加速個人專戶的資金累積。
農民退休儲金提繳比率調高12月生效！錯過等明年5月
若農（漁）民今年財務調配有餘裕，不妨把握11月的調整機會，於11月30日前向戶籍所在地之基層農（漁）會提出調高申請，經農（漁）會於當月底前通知勞保局後，新調整的比率將於2026年12月1日生效，若是錯過這次11月的申請時間，下一次調整必須等到2027年5月。
農民退休金每月能存多少？提繳5%調高至10%試算
📍以2026年最低工資2萬9500元為例：
◾調整前，假設提繳5%，提繳總金額2950元（29,500×5%×2)
農民每月繳納提繳金額1180元（2950元×40%）
政府另外補助提繳金額1770元（2950元×60%）
◾11月申請調高至10%，自12月1日生效，提繳總金額5,900元（29,500×10%×2）
農民每月繳納提繳金額2360元（5900元×40%）
政府另外補助提繳金額3540元（5900元×60%）
❗加碼效果：農民每月多繳納1180元，政府每月注入專戶的加碼金，從1770元增加至3540元（增加1770元），退休專戶每月共有5900元入帳。
農民退休儲金累積多少怎麼查？勞保局e化服務系統線上試算
勞保局補充，想知道自己目前的提繳比率是多少，個人專戶已經累積多少金額，或者調高提繳比率後未來能領多少退休儲金？除了親洽投保農（漁）會外，也可透過「勞保局e化服務系統」線上查詢。此外，勞保局網站也有方便的農民退休儲金試算工具，讓農漁民先試算、再規劃。
☑️勞保局e化服務系統線上查詢
☑️農民退休儲金試算工具
資料來源：勞動部勞保局