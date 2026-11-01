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▲76人之所以在BPI排名偏低，主因在於其目前表現有點「偏科」，防守非常出色、進攻卻有些平庸。（圖／路透／達志影像）

ESPN十月NBA球隊實力指數（BPI）完整排名榜

排名 球隊 戰績 BPI值 進攻分項 防守分項 季後賽預期BPI 1 聖安東尼奧馬刺 3-2 8.2 3.9 4.4 6.9 2 奧克拉荷馬雷霆 4-1 7.1 1.6 5.5 7.0 3 休士頓火箭 5-1 5.9 3.7 2.2 4.6 4 波士頓塞爾提克 4-1 5.3 3.4 1.9 4.7 5 明尼蘇達灰狼 4-2 5.2 1.8 3.4 6.1 6 底特律活塞 5-1 4.7 0.0 4.7 5.3 7 紐約尼克 2-4 4.3 1.9 2.4 3.7 8 亞特蘭大老鷹 3-4 4.0 2.4 1.6 1.8 9 費城76人 6-1 4.0 0.8 3.2 5.2 10 克里夫蘭騎士 3-2 3.6 3.1 0.5 2.2 11 洛杉磯湖人 4-2 3.0 3.2 -0.2 2.4 12 丹佛金塊 3-2 2.5 3.5 -1.0 1.9 13 波特蘭拓荒者 4-1 2.2 0.5 1.7 2.0 14 邁阿密熱火 2-4 0.7 1.3 -0.5 0.1 15 達拉斯獨行俠 4-2 0.2 -0.5 0.7 -0.4 16 奧蘭多魔術 2-3 -0.3 -0.6 0.3 -0.6 17 金州勇士 3-3 -0.8 -0.1 -0.7 3.5 18 曼菲斯灰熊 5-0 -1.5 -0.7 -0.8 -2.1 19 多倫多暴龍 3-2 -1.7 -2.6 0.9 3.4 20 夏洛特黃蜂 3-4 -1.9 -2.2 0.2 -2.5 21 鳳凰城太陽 1-3 -2.6 -0.3 -2.3 -3.0 22 華盛頓巫師 3-3 -3.0 -1.0 -2.0 -2.8 23 紐奧良鵜鶘 2-4 -3.4 -0.9 -2.5 -5.6 24 猶他爵士 1-5 -4.2 -1.1 -3.1 -4.4 25 印第安納溜馬 2-4 -4.9 -2.3 -2.6 -0.6 26 洛杉磯快艇 1-4 -6.0 -3.8 -2.2 -4.9 27 密爾瓦基公鹿 1-4 -6.2 -2.6 -3.7 -7.6 28 芝加哥公牛 1-5 -6.6 -3.1 -3.5 -7.2 29 布魯克林籃網 0-5 -7.2 -4.6 -2.7 -7.9 30 沙加緬度國王 0-5 -10.7 -4.7 -6.0 -11.2



NBA 2026-27賽季十月東西區最新戰績表

排名 球隊 勝-敗 勝率 勝差 主場 客場 得失分差 連勝/連敗 1 費城76人 6-1 .857 - 3-1 3-0 +3.8 3連勝 2 底特律活塞 5-1 .833 0.5 2-0 3-1 +8.0 2連勝 3 波士頓塞爾提克 4-1 .800 1.0 4-0 0-1 +9.2 4連勝 4 克里夫蘭騎士 4-2 .667 1.5 3-0 1-2 +5.0 1連勝 5 多倫多暴龍 3-2 .600 2.0 2-1 1-1 +10.6 1連敗 6 華盛頓巫師 3-3 .500 2.5 2-1 1-2 +0.8 1連勝 7 亞特蘭大老鷹 3-4 .429 3.0 1-2 2-2 +0.9 1連敗 8 夏洛特黃蜂 3-4 .429 3.0 2-2 1-2 -8.1 3連敗 9 奧蘭多魔術 2-3 .400 3.0 0-2 2-1 -8.6 1連勝 10 邁阿密熱火 2-4 .333 3.5 1-3 1-1 -3.2 2連勝 11 紐約尼克 2-4 .333 3.5 1-2 1-2 -0.7 1連敗 12 印第安納溜馬 2-4 .333 3.5 0-2 2-2 -3.1 3連敗 13 芝加哥公牛 1-5 .167 4.5 0-2 1-3 -15.8 4連敗 14 密爾瓦基公鹿 1-5 .167 4.5 1-3 0-2 -13.2 2連敗 15 布魯克林籃網 0-5 .000 5.0 0-3 0-2 -11.0 5連敗

排名 球隊 勝-敗 勝率 勝差 主場 客場 得失分差 連勝/連敗 1 曼菲斯灰熊 5-0 1.000 - 1-0 4-0 +12.0 5連勝 2 休士頓火箭 5-1 .833 0.5 2-0 3-1 +11.0 1連敗 3 奧克拉荷馬雷霆 4-1 .800 1.0 3-0 1-1 +3.6 1連敗 4 波特蘭拓荒者 4-1 .800 1.0 1-1 3-0 +11.4 1連勝 5 洛杉磯湖人 4-2 .667 1.5 2-1 2-1 +5.2 1連敗 6 達拉斯獨行俠 4-2 .667 1.5 2-1 2-1 +2.5 3連勝 7 明尼蘇達灰狼 4-2 .667 1.5 2-1 2-1 +14.8 1連勝 8 聖安東尼奧馬刺 3-2 .600 2.0 1-2 2-0 +6.6 3連勝 9 丹佛金塊 3-2 .600 2.0 1-1 2-1 -1.2 2連勝 10 金州勇士 3-3 .500 2.5 1-1 2-2 +1.4 3連勝 11 紐奧良鵜鶘 2-4 .333 3.5 2-2 0-2 +1.9 2連勝 12 鳳凰城太陽 1-3 .250 3.5 1-1 0-2 -12.5 2連敗 13 洛杉磯快艇 1-4 .200 4.0 1-1 0-3 -6.4 4連敗 14 猶他爵士 1-5 .167 4.5 1-4 0-1 -10.1 4連敗 15 沙加緬度國王 0-5 .000 5.0 0-2 0-3 -16.6 5連敗

聯盟十月個人攻防數據領先群排行榜

項目 排名 球員名稱（球隊） 數據表現 得分王 1 唐西奇（Luka Doncic，湖人） 36.2分 2 柯瑞（Stephen Curry，勇士） 29.2分 3 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，熱火） 28.2分 3 馬克西（Tyrese Maxey，76人） 28.2分 5 塔圖姆（Jayson Tatum，塞爾提克） 27.6分 助攻王 1 楊恩（Trae Young，巫師） 10.2次 2 約基奇（Nikola Jokic，金塊） 9.2次 3 強森（Jalen Johnson，老鷹） 8.5次 4 米契爾（Davion Mitchell，熱火） 8.2次 5 內姆哈德（Andrew Nembhard，溜馬） 8.0次 三分王 1 唐西奇（Luka Doncic，湖人） 5.4顆 2 穆雷（Jamal Murray，金塊） 4.6顆 3 愛德華茲（Anthony Edwards，灰狼） 4.5顆 4 柯瑞（Stephen Curry，勇士） 4.4顆 5 卡馬拉（Toumani Camara，拓荒者） 4.0顆

項目 排名 球員名稱（球隊） 數據表現 籃板王 1 沙波尼斯（Domantas Sabonis，國王） 16.2個 2 唐斯（Karl-Anthony Towns，尼克） 13.5個 3 戈貝爾（Rudy Gobert，灰狼） 12.3個 3 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，熱火） 12.3個 5 溫班亞瑪（Victor Wembanyama，馬刺） 11.4個 阻攻王 1 溫班亞瑪（Victor Wembanyama，馬刺） 3.8次 2 凱斯勒（Walker Kessler，湖人） 2.8次 3 透納（Myles Turner，公鹿） 2.6次 4 海斯（Jaxson Hayes，爵士） 2.3次 4 克林根（Donovan Clingan，拓荒者） 2.3次 抄截王 1 威廉森（Zion Williamson，鵜鶘） 3.2次 2 吉萊斯皮（Collin Gillespie，太陽） 3.0次 2 丹尼爾斯（Dyson Daniels，老鷹） 3.0次 4 弗拉格（Cooper Flagg，獨行俠） 2.6次 5 喬治（Paul George，塞爾提克） 2.4次

NBA開季十月激戰暫告一段落，各大權威美媒紛紛公布最新一期的球隊實力榜（Power Rankings）。休賽季網羅「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後拉出6勝1敗、高居東區第一的費城76人隊。在權威數據媒體ESPN以純數據模型計算的籃球實力指數（BPI）實力榜中，76人卻僅僅被排在聯盟第9位；而聖安東尼奧馬刺，雖然開季戰績普通，但模型計算卻將其排在第一，耐人尋味。76人在開季前7場比賽中表現搶眼，不僅兩度擊潰衛冕軍紐約尼克隊，還在關鍵時刻（Clutch Time）拉出6勝0負的百分之百勝率。然而，在ESPN透過賽程強度、主客場、進攻節奏與每回合淨勝分綜合演算的BPI排行榜中，76人僅獲得4.0的BPI值，位居聖安東尼奧馬刺（8.2）、奧克拉荷馬雷霆（7.1）、休士頓火箭（5.9）、波士頓塞爾提克（5.3）、明尼蘇達灰狼（5.2）、底特律活塞（4.7）、紐約尼克（4.3）與亞特蘭大老鷹（4.0）之後，僅列全聯盟第9名。深入分析數據模型可以發現，76人之所以在BPI排名偏低，主因在於其目前表現有點「偏科」，防守非常出色、進攻卻有些平庸，戰績受益於賽程。76人的防守BPI值高達3.2（聯盟防守效率第3），但進攻BPI值僅有0.8，團隊進攻效率甚至落在聯盟後段的第25名；加上76人多場勝利均是打到最後讀秒階段的個位數險勝（淨勝分僅+3.8），在看重每百回合統治力與進攻火力穩定度的演算法眼中，目前的76人尚未展現出如馬刺、雷霆或火箭般摧枯拉朽的整體壓制力。不過，不少媒體記者還是很看好76人的贏球韌性與硬戰表現，認為他們很有奪冠潛力。《加州郵報》便將76人排在第3位，直言由詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與恩比德（Joel Embiid）組成的四巨頭正走在正確道路上，絕對是名副其實的爭冠大熱門。