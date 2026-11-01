NBA開季十月激戰暫告一段落，各大權威美媒紛紛公布最新一期的球隊實力榜（Power Rankings）。休賽季網羅「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後拉出6勝1敗、高居東區第一的費城76人隊。在權威數據媒體ESPN以純數據模型計算的籃球實力指數（BPI）實力榜中，76人卻僅僅被排在聯盟第9位；而聖安東尼奧馬刺，雖然開季戰績普通，但模型計算卻將其排在第一，耐人尋味。
76人戰績6勝1敗高居龍頭 ESPN數據模型為何不買單？
76人在開季前7場比賽中表現搶眼，不僅兩度擊潰衛冕軍紐約尼克隊，還在關鍵時刻（Clutch Time）拉出6勝0負的百分之百勝率。然而，在ESPN透過賽程強度、主客場、進攻節奏與每回合淨勝分綜合演算的BPI排行榜中，76人僅獲得4.0的BPI值，位居聖安東尼奧馬刺（8.2）、奧克拉荷馬雷霆（7.1）、休士頓火箭（5.9）、波士頓塞爾提克（5.3）、明尼蘇達灰狼（5.2）、底特律活塞（4.7）、紐約尼克（4.3）與亞特蘭大老鷹（4.0）之後，僅列全聯盟第9名。
深入分析數據模型可以發現，76人之所以在BPI排名偏低，主因在於其目前表現有點「偏科」，防守非常出色、進攻卻有些平庸，戰績受益於賽程。76人的防守BPI值高達3.2（聯盟防守效率第3），但進攻BPI值僅有0.8，團隊進攻效率甚至落在聯盟後段的第25名；加上76人多場勝利均是打到最後讀秒階段的個位數險勝（淨勝分僅+3.8），在看重每百回合統治力與進攻火力穩定度的演算法眼中，目前的76人尚未展現出如馬刺、雷霆或火箭般摧枯拉朽的整體壓制力。
不過，不少媒體記者還是很看好76人的贏球韌性與硬戰表現，認為他們很有奪冠潛力。《加州郵報》便將76人排在第3位，直言由詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與恩比德（Joel Embiid）組成的四巨頭正走在正確道路上，絕對是名副其實的爭冠大熱門。
ESPN十月NBA球隊實力指數（BPI）完整排名榜
NBA 2026-27賽季十月東西區最新戰績表
東區聯盟戰績榜
西區聯盟戰績榜
聯盟十月個人攻防數據領先群排行榜
進攻端數據龍頭
防守端數據龍頭
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76人在開季前7場比賽中表現搶眼，不僅兩度擊潰衛冕軍紐約尼克隊，還在關鍵時刻（Clutch Time）拉出6勝0負的百分之百勝率。然而，在ESPN透過賽程強度、主客場、進攻節奏與每回合淨勝分綜合演算的BPI排行榜中，76人僅獲得4.0的BPI值，位居聖安東尼奧馬刺（8.2）、奧克拉荷馬雷霆（7.1）、休士頓火箭（5.9）、波士頓塞爾提克（5.3）、明尼蘇達灰狼（5.2）、底特律活塞（4.7）、紐約尼克（4.3）與亞特蘭大老鷹（4.0）之後，僅列全聯盟第9名。
深入分析數據模型可以發現，76人之所以在BPI排名偏低，主因在於其目前表現有點「偏科」，防守非常出色、進攻卻有些平庸，戰績受益於賽程。76人的防守BPI值高達3.2（聯盟防守效率第3），但進攻BPI值僅有0.8，團隊進攻效率甚至落在聯盟後段的第25名；加上76人多場勝利均是打到最後讀秒階段的個位數險勝（淨勝分僅+3.8），在看重每百回合統治力與進攻火力穩定度的演算法眼中，目前的76人尚未展現出如馬刺、雷霆或火箭般摧枯拉朽的整體壓制力。
不過，不少媒體記者還是很看好76人的贏球韌性與硬戰表現，認為他們很有奪冠潛力。《加州郵報》便將76人排在第3位，直言由詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與恩比德（Joel Embiid）組成的四巨頭正走在正確道路上，絕對是名副其實的爭冠大熱門。
|排名
|球隊
|戰績
|BPI值
|進攻分項
|防守分項
|季後賽預期BPI
|1
|聖安東尼奧馬刺
|3-2
|8.2
|3.9
|4.4
|6.9
|2
|奧克拉荷馬雷霆
|4-1
|7.1
|1.6
|5.5
|7.0
|3
|休士頓火箭
|5-1
|5.9
|3.7
|2.2
|4.6
|4
|波士頓塞爾提克
|4-1
|5.3
|3.4
|1.9
|4.7
|5
|明尼蘇達灰狼
|4-2
|5.2
|1.8
|3.4
|6.1
|6
|底特律活塞
|5-1
|4.7
|0.0
|4.7
|5.3
|7
|紐約尼克
|2-4
|4.3
|1.9
|2.4
|3.7
|8
|亞特蘭大老鷹
|3-4
|4.0
|2.4
|1.6
|1.8
|9
|費城76人
|6-1
|4.0
|0.8
|3.2
|5.2
|10
|克里夫蘭騎士
|3-2
|3.6
|3.1
|0.5
|2.2
|11
|洛杉磯湖人
|4-2
|3.0
|3.2
|-0.2
|2.4
|12
|丹佛金塊
|3-2
|2.5
|3.5
|-1.0
|1.9
|13
|波特蘭拓荒者
|4-1
|2.2
|0.5
|1.7
|2.0
|14
|邁阿密熱火
|2-4
|0.7
|1.3
|-0.5
|0.1
|15
|達拉斯獨行俠
|4-2
|0.2
|-0.5
|0.7
|-0.4
|16
|奧蘭多魔術
|2-3
|-0.3
|-0.6
|0.3
|-0.6
|17
|金州勇士
|3-3
|-0.8
|-0.1
|-0.7
|3.5
|18
|曼菲斯灰熊
|5-0
|-1.5
|-0.7
|-0.8
|-2.1
|19
|多倫多暴龍
|3-2
|-1.7
|-2.6
|0.9
|3.4
|20
|夏洛特黃蜂
|3-4
|-1.9
|-2.2
|0.2
|-2.5
|21
|鳳凰城太陽
|1-3
|-2.6
|-0.3
|-2.3
|-3.0
|22
|華盛頓巫師
|3-3
|-3.0
|-1.0
|-2.0
|-2.8
|23
|紐奧良鵜鶘
|2-4
|-3.4
|-0.9
|-2.5
|-5.6
|24
|猶他爵士
|1-5
|-4.2
|-1.1
|-3.1
|-4.4
|25
|印第安納溜馬
|2-4
|-4.9
|-2.3
|-2.6
|-0.6
|26
|洛杉磯快艇
|1-4
|-6.0
|-3.8
|-2.2
|-4.9
|27
|密爾瓦基公鹿
|1-4
|-6.2
|-2.6
|-3.7
|-7.6
|28
|芝加哥公牛
|1-5
|-6.6
|-3.1
|-3.5
|-7.2
|29
|布魯克林籃網
|0-5
|-7.2
|-4.6
|-2.7
|-7.9
|30
|沙加緬度國王
|0-5
|-10.7
|-4.7
|-6.0
|-11.2
東區聯盟戰績榜
|排名
|球隊
|勝-敗
|勝率
|勝差
|主場
|客場
|得失分差
|連勝/連敗
|1
|費城76人
|6-1
|.857
|-
|3-1
|3-0
|+3.8
|3連勝
|2
|底特律活塞
|5-1
|.833
|0.5
|2-0
|3-1
|+8.0
|2連勝
|3
|波士頓塞爾提克
|4-1
|.800
|1.0
|4-0
|0-1
|+9.2
|4連勝
|4
|克里夫蘭騎士
|4-2
|.667
|1.5
|3-0
|1-2
|+5.0
|1連勝
|5
|多倫多暴龍
|3-2
|.600
|2.0
|2-1
|1-1
|+10.6
|1連敗
|6
|華盛頓巫師
|3-3
|.500
|2.5
|2-1
|1-2
|+0.8
|1連勝
|7
|亞特蘭大老鷹
|3-4
|.429
|3.0
|1-2
|2-2
|+0.9
|1連敗
|8
|夏洛特黃蜂
|3-4
|.429
|3.0
|2-2
|1-2
|-8.1
|3連敗
|9
|奧蘭多魔術
|2-3
|.400
|3.0
|0-2
|2-1
|-8.6
|1連勝
|10
|邁阿密熱火
|2-4
|.333
|3.5
|1-3
|1-1
|-3.2
|2連勝
|11
|紐約尼克
|2-4
|.333
|3.5
|1-2
|1-2
|-0.7
|1連敗
|12
|印第安納溜馬
|2-4
|.333
|3.5
|0-2
|2-2
|-3.1
|3連敗
|13
|芝加哥公牛
|1-5
|.167
|4.5
|0-2
|1-3
|-15.8
|4連敗
|14
|密爾瓦基公鹿
|1-5
|.167
|4.5
|1-3
|0-2
|-13.2
|2連敗
|15
|布魯克林籃網
|0-5
|.000
|5.0
|0-3
|0-2
|-11.0
|5連敗
|排名
|球隊
|勝-敗
|勝率
|勝差
|主場
|客場
|得失分差
|連勝/連敗
|1
|曼菲斯灰熊
|5-0
|1.000
|-
|1-0
|4-0
|+12.0
|5連勝
|2
|休士頓火箭
|5-1
|.833
|0.5
|2-0
|3-1
|+11.0
|1連敗
|3
|奧克拉荷馬雷霆
|4-1
|.800
|1.0
|3-0
|1-1
|+3.6
|1連敗
|4
|波特蘭拓荒者
|4-1
|.800
|1.0
|1-1
|3-0
|+11.4
|1連勝
|5
|洛杉磯湖人
|4-2
|.667
|1.5
|2-1
|2-1
|+5.2
|1連敗
|6
|達拉斯獨行俠
|4-2
|.667
|1.5
|2-1
|2-1
|+2.5
|3連勝
|7
|明尼蘇達灰狼
|4-2
|.667
|1.5
|2-1
|2-1
|+14.8
|1連勝
|8
|聖安東尼奧馬刺
|3-2
|.600
|2.0
|1-2
|2-0
|+6.6
|3連勝
|9
|丹佛金塊
|3-2
|.600
|2.0
|1-1
|2-1
|-1.2
|2連勝
|10
|金州勇士
|3-3
|.500
|2.5
|1-1
|2-2
|+1.4
|3連勝
|11
|紐奧良鵜鶘
|2-4
|.333
|3.5
|2-2
|0-2
|+1.9
|2連勝
|12
|鳳凰城太陽
|1-3
|.250
|3.5
|1-1
|0-2
|-12.5
|2連敗
|13
|洛杉磯快艇
|1-4
|.200
|4.0
|1-1
|0-3
|-6.4
|4連敗
|14
|猶他爵士
|1-5
|.167
|4.5
|1-4
|0-1
|-10.1
|4連敗
|15
|沙加緬度國王
|0-5
|.000
|5.0
|0-2
|0-3
|-16.6
|5連敗
進攻端數據龍頭
|項目
|排名
|球員名稱（球隊）
|數據表現
|得分王
|1
|唐西奇（Luka Doncic，湖人）
|36.2分
|2
|柯瑞（Stephen Curry，勇士）
|29.2分
|3
|安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，熱火）
|28.2分
|3
|馬克西（Tyrese Maxey，76人）
|28.2分
|5
|塔圖姆（Jayson Tatum，塞爾提克）
|27.6分
|助攻王
|1
|楊恩（Trae Young，巫師）
|10.2次
|2
|約基奇（Nikola Jokic，金塊）
|9.2次
|3
|強森（Jalen Johnson，老鷹）
|8.5次
|4
|米契爾（Davion Mitchell，熱火）
|8.2次
|5
|內姆哈德（Andrew Nembhard，溜馬）
|8.0次
|三分王
|1
|唐西奇（Luka Doncic，湖人）
|5.4顆
|2
|穆雷（Jamal Murray，金塊）
|4.6顆
|3
|愛德華茲（Anthony Edwards，灰狼）
|4.5顆
|4
|柯瑞（Stephen Curry，勇士）
|4.4顆
|5
|卡馬拉（Toumani Camara，拓荒者）
|4.0顆
|項目
|排名
|球員名稱（球隊）
|數據表現
|籃板王
|1
|沙波尼斯（Domantas Sabonis，國王）
|16.2個
|2
|唐斯（Karl-Anthony Towns，尼克）
|13.5個
|3
|戈貝爾（Rudy Gobert，灰狼）
|12.3個
|3
|安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，熱火）
|12.3個
|5
|溫班亞瑪（Victor Wembanyama，馬刺）
|11.4個
|阻攻王
|1
|溫班亞瑪（Victor Wembanyama，馬刺）
|3.8次
|2
|凱斯勒（Walker Kessler，湖人）
|2.8次
|3
|透納（Myles Turner，公鹿）
|2.6次
|4
|海斯（Jaxson Hayes，爵士）
|2.3次
|4
|克林根（Donovan Clingan，拓荒者）
|2.3次
|抄截王
|1
|威廉森（Zion Williamson，鵜鶘）
|3.2次
|2
|吉萊斯皮（Collin Gillespie，太陽）
|3.0次
|2
|丹尼爾斯（Dyson Daniels，老鷹）
|3.0次
|4
|弗拉格（Cooper Flagg，獨行俠）
|2.6次
|5
|喬治（Paul George，塞爾提克）
|2.4次