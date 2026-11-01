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黃國昌酸沈伯洋：金錢資源難掩內在貧乏

蔣萬安搶小草票？黃國昌：重要建設奠基柯任內基礎

肯定前任是做人基本道理

台北市長辯論會結束後，國民黨立委羅智強透露接到民眾黨主席黃國昌的電話，給了5個字評價「蔣萬安大勝」。今（1）日黃國昌到桃園平鎮替黨內議員候選人吳正吉競總成立大會時表示，誰對市政最了解、願景及能力已經一覽無遺，就連媒體提問都事前洩題，沈伯洋還能不知所云，這不是一個負責任的市長候選人該有的作為。黃國昌直言，既然題目事前已經給了，沈伯洋還答得不知所云，當市長對市政不熟悉當然是個問題，更嚴重的問題是已經知道題目，連花一點心思準備把自己不懂的地方補齊都做不到，「這不是一個負責任的市長候選人該有的作為」。或許透過龐大的金錢、資源投入選戰，可以進行外表的包裝，但是恐怕沒有辦法掩飾內在的貧乏，相信這是絕大多數的台北市民都可以看清楚的一件事情。辯論會「結論」時，蔣萬安特別點名感謝前台北市長柯文哲，被外界解讀是想要搶小草票。對此，黃國昌說，他不會用狹隘的視野在看這件事情，因為在申論的時候，蔣萬安細數過去四年重要政績，不管是輝達進駐北市科還是大巨蛋、社會住宅，每一項重要的政績和建設都是奠基在柯文哲擔任市長留下來重要的基礎上。黃國昌強調，市政本來就是一棒接一棒，現任市長任內有非常多的完工可以剪綵，但他沒忘記那些建設是奠基在前任市長他的規劃。作為一個市長，在重要的時候表達對前任市長的肯定跟感謝，「這個是做人的基本道理」，蔣萬安他也展現了這樣子的格局。另外，他感謝的也不只有柯文哲，歷任台北市長的貢獻都沒有忘記。這是一個成熟、認真、負責任的政治人物應該有的表現，蔣萬安在這件事情的表現得非常好。