我是廣告 請繼續往下閱讀

台股盤中一度跌逾10% 外資10月撤出近兆元

專家：基本面改善仍難擋賣壓 別急著逆勢進場

全球人工智慧（AI）概念股遭遇拋售潮，台灣股市也受到衝擊。台股週五盤中一度重挫3.5%，較10月6日創下的歷史高點下跌超過10%，短暫跌入技術性修正區間，所幸尾盤跌幅收斂，終場下跌2.5%。儘管台灣科技產業基本面持續改善，市場專家仍提醒，這波跌勢主要受到全球投資情緒影響，投資人不宜因短線急跌過度恐慌，也不要急著進場抄底，以免在市場拋售潮中承受更大風險。根據彭博新聞報導，近期市場對AI產業龐大資本支出、借貸成本上升，以及企業財報表現不如預期的疑慮持續升溫，促使資金撤離科技股，轉向美國公債等避險資產。台灣擁有完整的半導體及科技供應鏈，過去被不少投資人視為布局AI產業的重要市場，相較韓國也具有一定吸引力，但仍難以抵擋全球AI股的賣壓。根據彭博彙整數據，外資10月從台灣證券交易所撤出高達9943億元新台幣，創下單月資金流出歷史新高，超越今年3月的紀錄。個股方面，台積電與台達電是週五拖累大盤的主要權值股，分別下跌1.8%及9.8%，聯發科也下挫3.2%。瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）董事總經理Vey-Sern Ling指出，近期台股下跌主要受到全球Al股票走勢影響，市場情緒是重要因素。他表示，儘管台灣企業基本面持續改善，但面對市場集體拋售，即使認為投資人反應過度，也不宜輕忽短期賣壓。不過，Vey-Sern Ling認為，全球大型雲端服務業者仍持續投入AI基礎建設，並未放棄既定資本支出計畫，加上台灣企業對未來業務的能見度逐漸改善，仍有助於支撐台股的中長期投資價值。報導指出，台股能否守住修正區間邊緣，後續仍取決於全球AI股走勢、企業財報表現，以及投資人對AI巨額投資回報的信心能否恢復。