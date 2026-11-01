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客隊 主隊 比分結果 勝隊最高得分 敗隊最高得分 波特蘭拓荒者 猶他爵士 112 - 90 阿夫迪賈（Deni Avdija）24分 彼得森（Darryn Peterson）16分 費城76人 夏洛特黃蜂 109 - 104 馬克西（Tyrese Maxey）38分 阿倫（Grayson Allen）27分 亞特蘭大老鷹 紐奧良鵜鶘 99 - 121 貝伊（Saddiq Bey）25分 麥凱倫（CJ McCollum）14分 沙加緬度國王 曼菲斯灰熊 105 - 136 布澤爾（Cameron Boozer）27分 阿卡夫（Darius Acuff Jr.）38分 克里夫蘭騎士 密爾瓦基公鹿 136 - 111 莫布里（Evan Mobley）27分 韋爾（Kel'el Ware）19分 明尼蘇達灰狼 聖安東尼奧馬刺 111 - 121 溫班亞瑪（Victor Wembanyama）43分 多森姆（Ayo Dosunmu）27分 奧克拉荷馬雷霆 休士頓火箭 98 - 119 小史密斯（Jabari Smith Jr.）30分 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）26分



客隊 主隊 開賽時間 電視轉播 盤口資訊 波士頓塞爾提克 奧蘭多魔術 04:30 - 塞爾提克讓6.5分（BOS -6.5），大小分222.5 布魯克林籃網 印第安納溜馬 06:00 - 溜馬讓4.5分（IND -4.5），大小分231.5 洛杉磯快艇 金州勇士 09:30 - 待定 多倫多暴龍 洛杉磯湖人 10:00 - 湖人讓4.5分（LAL -4.5），大小分227.5

在充滿節慶氣氛的萬聖節大戰中，聖安東尼奧馬刺隊當家法國巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽前特別化身為知名電玩遊戲《巫師》（The Witcher）主角帥氣步入球場，也在隨後的正式比賽中展現恐怖宰制力。面對背靠背出戰的明尼蘇達灰狼隊，文班亞馬攻防兩端徹底統治禁區，全場狂轟43分、7籃板、4助攻與6次阻攻，率領馬刺在下半場頂住對手反撲，終場以121：111勇奪4連勝。文班亞馬此役也創下里程碑，生涯總阻攻數更正式超越傳奇名宿「冰人」格文（George Gervin），躍居馬刺隊史第4位。《NOWNEWS》也整理今日NBA戰績提供讀者參考。此役灰狼雙塔愛德華茲（Anthony Edwards）與戈貝爾（Rudy Gobert）高掛免戰牌，背靠背作戰的灰狼由多森姆（Ayo Dosunmu，27分9籃板）與庫明加（Jonathan Kuminga，19分）頑強抵抗，甚至在次節掀起一波17：2的逆轉高潮，半場反以61：60領先馬刺。然而換邊再戰後，文班亞馬徹底開啟狂暴模式，內外開花連番轟炸籃框，前三節打完便獨攬36分。末節灰狼一度逼近至4分差，但文班亞馬攜手哈珀（Ron Harper Jr.，25分7籃板6助攻）與福克斯（De'Aaron Fox，22分8籃板7助攻）穩住陣腳，連續送出關鍵火鍋粉碎灰狼反撲。溫班亞瑪全場飆出賽季新高的43分，生涯總阻攻數正式超車格文，在馬刺隊史阻攻榜上升至第4名，僅次於鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson）與吉爾摩（Artis Gilmore）等傳奇神獸。同日其他賽場方面，曼菲斯灰熊隊展現恐怖的團隊戰力，在探花秀布澤爾（Cameron Boozer）攻下27分9籃板與全隊6人得分上雙帶領下，以136：105狂勝沙加緬度國王隊多達31分。國王新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）雖狂砍9記三分球、豪取38分5籃板5助攻，仍難阻國王苦吞開局6連敗；灰熊則拉出開季6連勝（6勝0負），持續以全聯盟唯一不敗之姿獨居戰績龍頭。休士頓火箭隊在主場迎戰遭逢嚴重傷病潮的奧克拉荷馬雷霆隊，雷霆主力威廉斯、霍姆格倫等人缺陣，僅靠當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）苦撐繳出26分。火箭在小史密斯（Jabari Smith Jr.）狂砍30分9籃板、史馬特（Marcus Smart）投進7記三分進帳24分，以及申京（Alperen Sengun）繳出16分9籃板9助攻準大三元引領下，以119：98大勝雷霆送給對手2連敗。其他對決中，費城76人隊在詹姆斯與恩比德輪休下，靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂轟38分率隊克服13分落後，以109：104逆轉夏洛特黃蜂隊收下開季6勝1敗；波特蘭拓荒者隊在阿夫迪賈（Deni Avdija）進帳24分帶領下，以112：90輕取猶他爵士隊；克里夫蘭騎士隊則靠莫布里（Evan Mobley）拿下27分，以136：111痛擊密爾瓦基公鹿隊；紐奧良鵜鶘隊則在貝伊（Saddiq Bey）攻下25分助陣下，以121：99大勝亞特蘭大老鷹隊。