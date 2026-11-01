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▲浜崎真緒被下藥後，曬出坐輪椅、以及躺在擔架上緊急送醫的照片。（圖／翻攝自浜崎真緒FB）

日本前AV女優浜崎真緒(濱崎真緒)在2024年8月引退後，轉戰當DJ，並取名為「DJ Mao」，定居在香港發展。不料昨（31）日萬聖節，她在晚間於尖沙嘴私人會所表演時，竟驚傳在工作途中被人下藥後癱倒。浜崎真緒也在今日清晨曬出躺在擔架上緊急送醫、以及坐輪椅的照片，讓粉絲都非常擔心。而稍早她透過經紀人再度發文透露狀況，竟表示在初步檢查中，驗出4種毒品反應。浜崎真緒在今日清晨曬出坐輪椅、以及躺在擔架被送上救護車的照片，整個人看起來非常狼狽。她也透露原因，「工作中給（被）人下藥了。」並在之後透過經紀人發文，轉達她到醫院檢查的情形，「初步檢查，有4種毒品反應。」經紀人也向粉絲為自己的失職道歉，並透露浜崎真緒目前在加護病房（ICU）住院觀察。經紀人也強調絕無涉毒，香港警方重案組也已正式立案調查。而據港媒《香港01》報導，浜崎真緒在昨日晚間完成灣仔餐廳的表演後，被熟客邀約到尖沙嘴的某私人會所繼續表演，經紀人表示一開始先以不接私人聚會的理由婉拒，但因為對方不斷強調非常安全就一起前往，沒想到過去後大家一起玩遊戲，浜崎真緒因輸了遊戲，就喝一杯看似是雞尾酒的飲料當懲罰，卻疑似被下藥。經紀人表示浜崎真緒喝完後還強撐著表演，但一結束表演便直接倒地，原以為是連續兩天表演而感到疲勞，不料現場人員發現浜崎真緒在抽筋的狀況，經紀人過去查看時，她已經全身僵硬動彈不得，現場人員卻推來推去的裝傻，經紀人察覺不對才急忙報警送醫，目前浜崎真緒則在加護病房被密切觀察中。