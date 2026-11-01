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每逢每年十月底的萬聖節，NBA賽場總會瞬間搖身一變，成為全美最受矚目的搞怪秀場。隨著2026年萬聖節熱潮落幕，今年眾家球星再度展現讓人拍案叫絕的變裝創意，從馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）化身《巫師》系列的主角，到歷年來諸多巨星的經典恐怖與搞怪造型，再度掀起全球球迷的瘋狂討論與回憶殺。在眾多球星之中，馬刺隊的法國天才球星文班亞馬（Victor Wembanyama）早已建立起獨霸一方的「萬聖節主人公」，過去幾年成功演繹「瘦長人（Slender Man）」與《神隱少女》的「無臉男」。今年7呎4吋的文班亞馬在主場迎戰對手前夕，換上了全套皮甲與標誌性的白髮造型，完美化身為知名奇幻鉅作《巫師》系列的主角「利維亞的傑洛特（Geralt of Rivia）」。擁有精壯高大體型的他，將超經典的奇幻小說角色完美實體化，再次毫無懸念地搶佔了各大體育版面的頭條。除了文班亞馬的萬聖節主角光環外，今年聯盟中也有許多年輕新星與老將紛紛大展身手。勇士隊菜鳥倫德博格（Yaxel Lendeborg）選擇在對決湖人的大戰前夕，穿上整套經典恐怖電影殺人魔「麥克邁爾斯（Michael Myers）」的招牌連身工作服與面具登場。騎士老將哈登則別出心裁地化身為蝙蝠俠系列中的反派「班恩（Bane）」。這些充滿個人特色的搞怪裝扮，不僅成功在球場外掀起一波社群熱議，也為緊湊的例行賽增添了濃厚的節慶喜感。事實上，將萬聖節打造成視覺盛宴並非近年專屬，回顧過去幾個球季，NBA賽場上曾誕生過許多讓人拍案叫絕的經典變裝。其中最具代表性的莫過於2022年當時效力於波士頓塞爾提克的威廉斯（Grant Williams）。他身穿全套厚重防護的「蝙蝠俠」裝現身球場不說，最經典的是他在賽後記者會上「戲精上身」，全程用低沉沙啞的蝙蝠俠嗓音一本正經地回答記者提問，逗得一旁的隊友塔圖姆在更衣室內笑得前仰後合，成為聯盟歷史上最搞笑的採訪名場面之一。此外，像是2017年柯瑞（Stephen Curry）直接騎著標誌性的小三輪車、化身為恐怖電影《奪魂鋸》中令人毛骨悚然的「比利娃娃」殺入主場；2018年詹姆斯（LeBron James）戴著《黑色星期五》經典曲棍球面具與道具化身殺人魔傑森；以及2023年「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）戴著綠巨人浩克的巨型綠色拳套與面具一路笑開懷受訪，這些畫面至今仍深印在老球迷腦海中。