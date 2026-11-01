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▲獎項結果公佈後，落日飛車（如圖）以專輯《QUIT QUIETLY》奪下最佳專輯獎。（圖／金音創作獎提供）

第十七屆金音創作獎完整得獎名單

第17屆金音創作獎昨（31）日晚間於臺北流行音樂中心重磅登場，完整名單正式出爐，其中原住民獨立歌手巴奈以歌曲〈是誰〉拿下最佳民謠歌曲獎，接著又以《來了》抱回最佳民謠專輯獎。巴奈在台上也有感而發並捍衛自由民主說：「身為一個母親，很多時候我們想的就是如何成為一個被孩子仰望的大人，我們今天捍衛的自由民主就是寶貝著我們的孩子。」曾以專輯《夜婆》奪下金曲獎的原住民歌手巴奈，昨晚抱回金音獎「最佳民謠歌曲獎」、「最佳民謠專輯獎」兩項大獎，台上她表示：「剛剛主持人躺在地板上其實有點荒腔走板，但是我們要非常慶幸我們生在台灣，我們的自由民主可以讓我們做我們想做的事情。」巴奈還提到，身為一個母親，很多時候我們想的就是如何成為一個被孩子仰望的大人，我們今天捍衛的自由民主就是寶貝著我們的孩子，謝謝大家。」表達自己對於自由民主的重視。事實上，巴奈這些年相當關注社會運動，尤其是台灣原住民運動以及環境議題，強調「沒有人是局外人」；歌曲〈是誰〉想傳達的是原住民的轉型正義，簡單樸素的訴說原住民族尋求自我認同的困境。金音獎今年以網路用語「觸」及英文諧音「TRUE」為主題，強調音樂創作的真實情感與觸動人心的核心精神。從主持、頒獎到表演橋段，皆以此概念延伸，串聯整體典禮內容，為此特別號召來自臺、日、韓三地菁英音樂人齊聚一堂，分別以頒獎人及表演嘉賓形式輪番上陣「以聲觸獎」。獎項結果公佈後，落日飛車《QUIT QUIETLY》奪下最佳專輯獎、熊仔〈520〉奪下最佳嘻哈歌曲獎、蘇郁涵《Over The Moons》奪下評審團獎；至於入圍大贏家「羊駝小姐」則拿下最佳節奏藍調專輯獎。【不分類型獎項】■ 最佳專輯獎《QUIT QUIETLY》／落日飛車 Sunset Rollercoaster(製作人:王昱辰、曾國宏)■ 最佳樂團獎漂流出口／《Masonolay i Cepo’》■ 最佳創作歌手獎羅妍婷／《Tumbleweed from nowhere》■ 最佳新人獎debloop／《Puffer Bone》■ 最佳樂手獎林偉中／《Live Without Irony》／鼓組Brandon Lin／《Sure As The Sun Will Rise》／電貝斯，長號鄭宇泰／《氣孔生成維度》／長笛■ 最佳現場演出獎《TMSX : 10 Years of Shhh》／ That's My Shhh■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）《Ore》／ena mori【類型音樂獎項】■ 最佳搖滾專輯獎《七日譚 Heptaméron》／Acid Brain 酸腦■ 最佳搖滾歌曲獎〈自種自收〉／《普通活著》／楊世暄■ 最佳民謠專輯獎《來了》／巴奈■ 最佳民謠歌曲獎〈是誰〉／《來了》／巴奈■ 最佳嘻哈專輯獎《YUHUM》／2CHANGE■ 最佳嘻哈歌曲獎〈520〉／《520》／熊仔■ 最佳電音專輯獎《Logic Code Eurorack & Drum》／王品心 （共同創作人： 葉庭均）■ 最佳電音歌曲獎〈Balls Hit the Floor〉／《GGGG_2》／yyt■ 最佳爵士專輯獎《Over The Moons》／蘇郁涵■ 最佳爵士歌曲獎〈天才與笨蛋〉／《Over The Moons》／蘇郁涵■ 最佳節奏藍調專輯獎《((No wool. No hump))》／羊駝小姐■ 最佳節奏藍調歌曲獎〈These Days〉／《These Days》／雲端司機■ 最佳另類流行專輯獎《1997》／雲端司機■ 最佳另類流行歌曲獎〈和大安區蘇格拉底打羽球 feat.阿橘Ahhg〉／《一體多面：圓 | 一切都同時存在》／鐘奕安【評審團獎】蘇郁涵／《Over The Moons》【GIMA 影響力獎】台北藍調（Blue Note Taipei）及創辦人蔡輝陽