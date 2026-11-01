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煙花持續打轉 明開始大轉彎

▲煙花颱風將從明（2）日開始北轉，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今各地多雲到晴 下周2波東北季風報到

▲未來一周受到2波東北季風影響，迎風面桃園以北、基隆北海岸、東半部有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

把握好天氣！中央氣象署表示，今（1）日東北季風減弱，各地天氣以多雲到晴為主，只有東半部和恆春半島有零星雨勢。第30號颱風煙花目前強度仍維持中度，今天預計在日本南方海面打轉、滯留，明（2）日開始北轉，對台灣、日本都沒有直接影響。中央氣象署指出，煙花中度颱風中心位置在北緯22.8度，東經144.3度，日本南方海面上，以每小時4公里速度，向南南西進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑80公里。今（1）日煙花會持續在原地打轉、滯留，預計明（2）日開始北轉，因為距離台灣遙遠，對台灣沒有直接影響，不過基隆北海岸、東半部沿海要留意有長浪發生可能，煙花颱風離日本也有一段距離，對日本天氣沒有影響。氣象署表示，今（1）日東北季風減弱，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部和恆春半島有零星雨勢，桃園以北、宜蘭白天高溫明顯回升，有機會來到28到32度，中南部內陸有33、34度高溫出現機率，清晨夜晚各地低溫約21到24度。明（2）日東北季風增強，並持續影響到周二（3日），迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區有局部短暫雨，桃園有零星短暫雨，南部以山區午後短暫陣雨為主，北部高溫將一路下滑到27度左右，請民眾記得適時增添衣物，周三（4日）、周四（5日）東北季風減弱，周五（6日）、周六（7日）東北季風又會再增強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨。