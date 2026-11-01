LINE官方宣布11月4日起停止支援部分舊版應用程式，根據LINE支援中心公告，蘋果裝置至少需要iOS 15、Android手機則須升級至Android8.0以上，才能安裝符合要求的LINE版本。其中，iPhone5s、iPhone6系列及部分三星Galaxy舊機型，因系統無法升級，恐怕再過三天就不能傳LINE。《NOWNEWS今日新聞》整理LINE最新使用的版本、可能受影響的舊手機，以及手機版本檢查方式一次看。
LINE支援中心公告：11月4日起停止支援iOS低於14.6.3
根據LINE支援中心10月16日更新的公告，2026年11月4日起，將停止支援iOS、iPadOS低於14.6.3版本，以及Android低於14.4.6版本的LINE應用程式。如果沒有在期限前更新，可能無法繼續正常使用LINE。
LINE官方提醒，民眾除了更新LINE App，也需要確認手機作業系統是否符合最低需求。如果手機系統過於老舊，可能需要先升級系統，才能安裝符合規定的LINE版本。
LINE11月4日起最低使用條件如下：
◾iPhone：iOS15.0以上，LINE14.6.3以上。
◾iPad：iPadOS15.0以上，LINE14.6.3以上。
◾Android手機、平板：Android8.0以上，LINE14.4.6以上。
◾Apple Watch：watchOS8.0以上，配對的iPhone須安裝LINE14.6.3以上版本。
官方進一步說明，如果裝置仍停留在iOS、iPadOS14.8.1以下，或Android7.1.2以下版本，就必須將作業系統升級至符合要求的版本，再更新LINE應用程式。如果手機已無法升級系統，也不能更新LINE，官方建議更換符合最低需求的裝置。
iPhone、三星6款機型恐怕無法升級
對於仍使用多年前舊手機的民眾，最需要確認的就是手機能否升級系統。根據Apple及Samsung官方系統更新資料，部分早期機型已無法升級至iOS15或Android8.0，整理6款可能受影響的舊手機：
◾iPhone 5s：最高支援iOS12，無法升級至iOS15。
◾iPhone 6：最高支援iOS12，不符合LINE最低系統需求。
◾iPhone 6 Plus：最高支援iOS12，同樣無法符合要求。
◾Samsung Galaxy S5：部分官方型號最高支援Android6.0.1。
◾Samsung Galaxy S6：部分官方型號最高支援Android7.0。
◾Samsung Galaxy Note5：部分官方型號最高支援Android7.0。
雖然iPhone 6系列恐受到影響，但iPhone6s、iPhone6s Plus、iPhone7、iPhone7 Plus，以及第一代iPhone SE仍可升級至iOS15，只要安裝符合規定的LINE版本，就能繼續使用。LINE支援中心也指出，iOS15最高可使用LINE14.6.3，Android8.0、8.1最高可使用LINE14.4.6，剛好符合11月4日起的最低要求。不過，這些舊版作業系統即使仍能使用LINE，也可能無法支援部分新功能。
LINE版本官方教3步驟快速檢查
如果不確定自己的手機是否符合規定，LINE支援中心提供簡單的檢查方式，只需3步驟就能確認目前安裝的版本。
1.開啟LINE，進入「主頁」，點選右上角「設定」齒輪圖示。
2.點選「關於LINE」。
3.查看「使用版本」，確認是否符合最低要求。
LINE提醒，長時間未更新應用程式，可能導致聊天記錄等帳號資訊無法復原。如果手機已無法升級，準備更換新機，建議先進入LINE「主頁」→「設定」→「備份及移動帳號」→「備份聊天記錄」，完成備份並確認帳號登入資訊，以免換機後遺失重要對話。
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根據LINE支援中心10月16日更新的公告，2026年11月4日起，將停止支援iOS、iPadOS低於14.6.3版本，以及Android低於14.4.6版本的LINE應用程式。如果沒有在期限前更新，可能無法繼續正常使用LINE。
LINE官方提醒，民眾除了更新LINE App，也需要確認手機作業系統是否符合最低需求。如果手機系統過於老舊，可能需要先升級系統，才能安裝符合規定的LINE版本。
LINE11月4日起最低使用條件如下：
◾iPhone：iOS15.0以上，LINE14.6.3以上。
◾iPad：iPadOS15.0以上，LINE14.6.3以上。
◾Android手機、平板：Android8.0以上，LINE14.4.6以上。
◾Apple Watch：watchOS8.0以上，配對的iPhone須安裝LINE14.6.3以上版本。
官方進一步說明，如果裝置仍停留在iOS、iPadOS14.8.1以下，或Android7.1.2以下版本，就必須將作業系統升級至符合要求的版本，再更新LINE應用程式。如果手機已無法升級系統，也不能更新LINE，官方建議更換符合最低需求的裝置。
對於仍使用多年前舊手機的民眾，最需要確認的就是手機能否升級系統。根據Apple及Samsung官方系統更新資料，部分早期機型已無法升級至iOS15或Android8.0，整理6款可能受影響的舊手機：
◾iPhone 5s：最高支援iOS12，無法升級至iOS15。
◾iPhone 6：最高支援iOS12，不符合LINE最低系統需求。
◾iPhone 6 Plus：最高支援iOS12，同樣無法符合要求。
◾Samsung Galaxy S5：部分官方型號最高支援Android6.0.1。
◾Samsung Galaxy S6：部分官方型號最高支援Android7.0。
◾Samsung Galaxy Note5：部分官方型號最高支援Android7.0。
雖然iPhone 6系列恐受到影響，但iPhone6s、iPhone6s Plus、iPhone7、iPhone7 Plus，以及第一代iPhone SE仍可升級至iOS15，只要安裝符合規定的LINE版本，就能繼續使用。LINE支援中心也指出，iOS15最高可使用LINE14.6.3，Android8.0、8.1最高可使用LINE14.4.6，剛好符合11月4日起的最低要求。不過，這些舊版作業系統即使仍能使用LINE，也可能無法支援部分新功能。
LINE版本官方教3步驟快速檢查
如果不確定自己的手機是否符合規定，LINE支援中心提供簡單的檢查方式，只需3步驟就能確認目前安裝的版本。
1.開啟LINE，進入「主頁」，點選右上角「設定」齒輪圖示。
2.點選「關於LINE」。
3.查看「使用版本」，確認是否符合最低要求。
LINE提醒，長時間未更新應用程式，可能導致聊天記錄等帳號資訊無法復原。如果手機已無法升級，準備更換新機，建議先進入LINE「主頁」→「設定」→「備份及移動帳號」→「備份聊天記錄」，完成備份並確認帳號登入資訊，以免換機後遺失重要對話。