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拉鍊上為什麼有洞？廠商公布3大用途：不只為了掛東西

▲拉鍊是日常生活中相當常見，不論是背包、牛仔褲、外套，甚至是鞋子上都能發現它的身影。（圖／取自pixabay）

▲拉鍊拉片上的洞穿入緞帶、繩子等配件，增添裝飾效果。部分包包的拉鍊也會在拉片的洞上穿入繩子，讓使用者更容易拉動拉鍊。（圖／取自photoAC）

不是每個拉鍊都有洞！穿繩使用恐增加損壞風險

▲YKK提醒，若在拉片上穿入繩子使用，可能因施力過大，導致拉鍊承受超出負荷的力量，增加損壞風險，使用時應特別留意。（圖／取自unsplash）

拉鍊是日常生活中不可或缺的小發明，不論是背包、牛仔褲、外套，甚至是鞋子上都能看見它的身影，但仔細觀察會發現，多數拉鍊的拉片上都設有一個小孔，其用途不只是為了方便掛上吊飾或增添美觀。根據知名拉鍊製造商YKK株式會社表示，拉鍊拉片上的小孔主要有3大用途，包括減輕重量、方便使用者抓握，以及加裝配件，讓拉鍊在日常使用時更加便利。許多背包上都可見拉鍊上多出一個小孔，其用途其實相當多，根據日本拉鍊大廠YKK官網說明，拉鍊上用來拉動的部分稱為「拉片」，之所以設計洞口主要有3大用途，分別是方便抓握、減輕重量，以及方便裝飾與使用。拉片上開一個小洞，有助於手指更容易抓握，洞孔形成凹凸不平的表面，讓拉鍊更容易開關。透過在拉片上打孔，可以減少材料用量，並讓拉鍊重量變得更輕，無疑提升使用便利性。可以利用拉片上的洞穿入緞帶、繩子等配件，增添裝飾效果。部分包包的拉鍊也會在拉片的洞上穿入繩子，讓使用者更容易拉動拉鍊。綜上所述，拉鍊上有洞讓手指更容易抓握，也讓拉鍊更容易開關，同時多出一個洞也能減少材料用量，讓拉片變得更輕，更重要的是，使用者還能利用拉片上的洞穿入緞帶、繩子等配件，增添裝飾效果。拉片上的洞是基於功能性考量所設計，但YKK提到，並非所有拉片都有開洞，也有採用無孔設計的款式。另外提醒民眾，若在拉片上穿入繩子使用，可能因施力過大，導致拉鍊承受超出負荷的力量，增加損壞風險，使用時應特別留意。