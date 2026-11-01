我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡65歲免健保費何時上路？行政院最晚11月6日決定是否副署

🟡全台老人健保補助一次看！14縣市免申請、最高每月補助826元

🟡老人健保補助資格怎麼查？健保快易通APP、社會局3管道一次看

65歲以上健保補助2026最新整理！目前各縣市老人健保補助資格、金額及申請方式不同，部分縣市每月最高補助826元，或推出免申請、自動代繳服務。而立法院10月16日三讀通過《老人福利法》第22條修正案，規劃由中央補助符合所得條件的65歲以上長者健保費，但目前行政院尚未決定是否副署，新制實施時間仍未確定。《NOWNEWS今日新聞》整理各縣市老人健保補助金額、申請條件、中央新制進度一次看。依《全民健康保險法》規定，65歲以上長者若無工作、無可依附的眷屬，以第六類地區人口身分在區公所投保，每月健保費為826元，一年累積高達9912元。若依附子女或配偶投保，則須依投保金額計算。為減輕銀髮族開銷，目前各縣市已推出不同的老人健保補助措施，部分縣市更實施由政府自動代繳、免主動申請服務。立法院10月16日三讀通過《老人福利法》第22條修正案，規劃由中央政府全額補助符合所得條件的65歲以上長者健保費，全台約485萬名65歲以上長者中，將有約403萬人受惠。立法院於10月27日將法案咨請總統公布，行政院於10月28日收到三讀咨文，依目前時程，各縣市老人健保補助的年齡、設籍時間、所得排富條件及申請方式不全相同，部分縣市針對一般65歲以上長者提供補助，部分則僅限中低收入戶、身心障礙者或特定年齡層；部分縣市採取免申請、自動代繳方式，民眾可先確認戶籍所在地的補助規定。滿65歲（原住民55歲），設籍滿1年且國內居住滿183天，綜所稅率未達20%者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲（原住民55至64歲），設籍滿1年，依投保類別及所得條件提供全額或部分補助，初次符合者需依規定辦理。滿65歲（原住民55歲），設籍滿1年且國內居住滿183天，綜所稅率未達20%者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲（原住民55歲），設籍滿1年，符合所得排富條件者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲（原住民55歲），設籍滿1年，符合所得排富條件者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲，設籍滿1年且國內居住滿183天，符合所得及相關身分條件者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲（原住民55歲），設籍本縣，符合地方規定者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲，設籍並實際居住，符合地方補助規定者，每月最高補助826元，免主動申請。滿80歲（原住民70歲），設籍並符合居住條件者，每月最高補助826元，免主動申請。滿80歲，設籍滿6個月，符合資格者每月最高補助826元，免主動申請。滿70歲，設籍滿1年且國內居住滿183天，符合資格者每月最高補助826元，免主動申請。離島長者依設籍及相關資格規定，享有健保費補助。滿65歲（原住民55歲），符合設籍及其他補助條件者，每月最高補助826元，免主動申請。滿65歲（原住民55歲），設籍滿3年且實際居住，符合資格者每月最高補助826元，須向戶籍地區公所提出申請。設籍且年滿65歲至69歲中低收入老人，免主動申請。65歲至69歲列冊之中低收入戶長者。主要針對符合資格的中低收入戶長者提供健保費補助。百歲長者符合所得條件者可享補助；65至69歲中低收入長者則須依規定向公所申辦。2027年1月上路，滿65歲（原住民55歲）設籍滿1年，每月最高補助826元，免主動申請。（目前補助為設籍屏東年滿65歲至未滿70歲、且領有中低收入老人生活津貼者）現行補助對象包括符合資格的中低收入長者、身心障礙者及百歲長者，預計2027年1月1日起擴大至設籍雲林縣、年滿65歲以上的長者，每月最高補助826元，免主動申請。◾健保快易通APP：登入APP後，點選「健保櫃檯」→「個人各項查詢及設定」→「保費繳納明細」，查看最近一期保費是否有「政府補助款」或「減免金額」扣減紀錄。◾致電戶籍地社會局／處：提供長輩相關資料，詢問是否已列入當年度老人健保補助名單。◾詢問投保單位：若長輩以眷屬身分依附子女於公司、工會或其他單位投保，可請投保單位承辦人員協助確認繳款清單上的補助扣抵項目。千萬不要自行辦理退保，健保屬於強制性社會保險，地方政府補助的是保險費自付額，長輩仍須保持健保在保身分。若符合資格卻未獲扣減，可能是資料異動或名冊送件時間差所致，建議先向戶籍所在地社會局確認，並請相關單位協助核對資料。若有溢繳情形，再依健保署及地方政府程序辦理退費或扣抵。