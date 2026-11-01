IC設計龍頭聯發科上週五（30日）開法說會，預估第4季資料中心營收可達25億美元，並有信心2027年資料中心營收達到先前目標區間上緣約160億美元，不過股價卻是打入跌停，收在3915元。財經專家阮慕驊表示，第三季營業現金流轉負，主因在存貨，並強調聯發科的風險在下一代。
營業現金流轉負 存貨大增
阮慕驊在臉書指出，「聯發科第三季營業現金流轉負，發哥怎麼了？」。法說會後市場對自由現金流轉負議論紛紛，但第三季真正值得注意的是，連營業現金流都轉負了。聯發科第三季營業活動淨現金流出42.56億元，前季為淨流入242.51億元，去年同期則為淨流入391.81億元。營業現金流由正轉負，主要原因在於存貨大幅增加。
第三季存貨淨額達1535.31億元，較前季984.21億元增加約56%，較去年同期569.64億元成長約170%。阮慕驊細數，存貨週轉天數也從前季的102天增加至127天，去年同期僅68天。單季存貨增加約551億元，比淨利282億元還多，現金因此大量被存貨占用。
存貨大增 關鍵在ASIC生產模式
為何聯發科存貨大增？阮慕驊推測，並非直觀上的貨出不掉，而是為第四季TPU出貨提前備貨。存貨季增551.10億元、約56%，遠高於同期營收10.4%的增幅，而聯發科首款AI加速器9月才開始初步出貨，預計第四季貢獻25億美元營收，約新台幣792.5億元。
阮慕驊以ASIC毛利率低於手機晶片為前提側估，第四季這筆營收的成本約占五成至六成，對應的備貨金額約400億至500億元，與第三季存貨增加的規模相近。ASIC的生產模式，是聯發科先向台積電購買晶圓、支付CoWoS封裝費用，待晶片完成後才交貨。所以在量產初期，存貨先增加、營業現金流先轉負，本來就是這個模式的特性。
阮慕驊說，對照聯發科的說法也一致，存貨增至1535.31億元是為因應後續產品備貨需求。他強調，「聯發科的風險在下一代，不在這一代」，市場傳出TPU v9專案延期，甚至可能2028年才出貨，疑慮主要集中在下一代產品；而執行長蔡力行在法說會上闢謠表示，進度完全符合預期。這和Q3的存貨是兩件事。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阮慕驊在臉書指出，「聯發科第三季營業現金流轉負，發哥怎麼了？」。法說會後市場對自由現金流轉負議論紛紛，但第三季真正值得注意的是，連營業現金流都轉負了。聯發科第三季營業活動淨現金流出42.56億元，前季為淨流入242.51億元，去年同期則為淨流入391.81億元。營業現金流由正轉負，主要原因在於存貨大幅增加。
第三季存貨淨額達1535.31億元，較前季984.21億元增加約56%，較去年同期569.64億元成長約170%。阮慕驊細數，存貨週轉天數也從前季的102天增加至127天，去年同期僅68天。單季存貨增加約551億元，比淨利282億元還多，現金因此大量被存貨占用。
存貨大增 關鍵在ASIC生產模式
為何聯發科存貨大增？阮慕驊推測，並非直觀上的貨出不掉，而是為第四季TPU出貨提前備貨。存貨季增551.10億元、約56%，遠高於同期營收10.4%的增幅，而聯發科首款AI加速器9月才開始初步出貨，預計第四季貢獻25億美元營收，約新台幣792.5億元。
阮慕驊以ASIC毛利率低於手機晶片為前提側估，第四季這筆營收的成本約占五成至六成，對應的備貨金額約400億至500億元，與第三季存貨增加的規模相近。ASIC的生產模式，是聯發科先向台積電購買晶圓、支付CoWoS封裝費用，待晶片完成後才交貨。所以在量產初期，存貨先增加、營業現金流先轉負，本來就是這個模式的特性。
阮慕驊說，對照聯發科的說法也一致，存貨增至1535.31億元是為因應後續產品備貨需求。他強調，「聯發科的風險在下一代，不在這一代」，市場傳出TPU v9專案延期，甚至可能2028年才出貨，疑慮主要集中在下一代產品；而執行長蔡力行在法說會上闢謠表示，進度完全符合預期。這和Q3的存貨是兩件事。
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