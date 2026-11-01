我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WNBA總冠軍賽今日迎來載入史冊的史詩級搶七決戰，成軍僅僅第2年的金州女武神隊（Golden State Valkyries），在主場大通中心滿場球迷見證下，靠著看板球星威廉斯（Gabby Williams）下半場有如神助的瘋狂爆發，克服上半場落後困境，終場以68：63險勝里斯（Angel Reese）領軍的亞特蘭大夢想隊，在系列賽以4勝3敗奪下隊史首座WNBA總冠軍。攻守兩端統治賽場的威廉斯，毫無懸念榮膺2026年WNBA總冠軍賽最有價值球員。這是WNBA歷史上首次採用7戰4勝制並一路戰至決勝第7戰。在壓力破表的搶七大戰中，威廉斯上半場手感冰冷僅4投1中攻下2分；然而易籃後戰局風雲變色，威廉斯在第3節單節瘋砍15分吹響反攻號角，下半場個人獨攬28分，改寫WNBA季後賽歷史「半場最高得分」紀錄，全場更以23投10中（三分球8投4中、罰球6罰全中）狂轟30分，創下WNBA總決賽「一戰定生死」賽事中的個人最高得分紀錄。身為年度防守第一隊的頂級大鎖，威廉斯在防守端的宰制力同樣令人震撼。她全場送出4次阻攻與2次抄截，單場4次阻攻更追平隊友伯頓（Veronica Burton）與傳奇球星陶樂西（Diana Taurasi）所保持的「WNBA總決賽後衛單場阻攻最高紀錄」。整個總決賽系列賽打完，威廉斯累計攻下137分、送出18次抄截，雙雙改寫WNBA總決賽歷史總和紀錄。賽後響起漫天彩帶時，威廉斯激動落淚，在球場上與隊友及球隊老闆拉科布（Joe Lacob）緊緊相擁，釋放多年來打拚的巨大情緒。現年30歲的威廉斯在2018年選秀會以首輪第4順位加盟芝加哥天空隊，生涯經歷遠赴歐洲打球、代表法國國家隊出戰奧運以及加盟西雅圖風暴隊，其卓越防守深獲肯定，但過去幾季曾因傷勢困擾打打停停。去年休賽季，女武神隊以3年370萬美元合約將威廉斯延攬入隊，期盼她能成為球隊在關鍵時刻自主持球破局的王牌得分手。威廉斯不僅在例行賽入選全明星賽、入選年度防守第一隊並在最佳防守球員票選高居第2，更在生涯最重要的總冠軍舞台上，以MVP級身手帶領這支灣區新軍登上女子籃壇最高榮耀。自2025年正式加入WNBA展開首個賽季以來，金州女武神隊短短兩個球季內便完成從新軍到世界冠軍的神奇蛻變。