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▲華視新聞先前出現直播事故，誤將主播王韻筑（如圖）打哈欠的畫面播出，事後本人強調自己並非遭惡整。（圖／翻攝自王韻筑臉書）

華視新聞主播王韻筑今年4月播報時，打哈欠的瞬間不慎播出，引起網路熱議，甚至有網友質疑是新聞台內部惡鬥，華視事後則道歉，表示是人員切換訊號時操作失誤，才會放錯畫面。不過，王韻筑昨（31）日在社群上宣布離職，並自嘲：「打個哈欠，先在這下台一鞠躬。」讓不少觀眾不捨，但也給予滿滿祝福。主播王韻筑先前播報時，打哈欠的畫面意外流出，相關話題在社群上引發熱議，紛紛表示：「華視主播累了…」、「哇！這個完全是技術的失誤欸…」、「是導播在弄她嗎？」、「她不知道鏡頭還沒關嗎。」針對意外畫面放送，王韻筑事後在臉書上對觀眾道歉：「沒想到會釀成軒然大波，非常抱歉。」同時她也澄清當下並非在偷懶，而是正處於重感冒狀態，副控與編輯台見狀，正著急詢問她是否需要衛生紙，畫面才因此不慎流出。時隔半年，王韻筑昨日在社群上發文宣布離開華視，手捧著花束說：「今天我正式從華視離職啦，謝謝華視和同事們的照顧，謝謝我最棒的社會組組員們，你們都是我的寶藏。」另外，王韻筑也預告自己很快就又要去上班了，新開始不會讓大家等太久，更幽默自嘲：「打個哈欠，先在這下台一鞠躬。」事實上，王韻筑當時打哈欠畫面流出後，一度遭網友懷疑是否被導播惡整？對此本人出面駁斥，強調華視新聞台是一個連員工衛生紙需求都會忙著張羅的暖心職場，副控團隊是出於關心她的身體適應情況，絕對不存在網傳的對她不滿或惡整，至於公司的懲處名單中，打從一開始也就沒有她，希望粉絲們不必擔心。而華視第一時間也發佈道歉聲明，指出此次為排播人員切換訊號作業疏失，誤將待命中的棚內畫面播出，已在第一時間進行修正處理，華視對造成觀眾困擾致上誠摯歉意，並將交由公評人進行調查，依結果做必要懲處與流程改善，以避免類似事件再度發生。