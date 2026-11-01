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效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹的25歲重砲三壘手盧施煥，在球團與KBO的協助下，已經啟動入札程序準備叩關美職。消息一出不僅引發亞洲棒壇熱議，由於他身為台灣旅日左投王彥程在韓華隊的戰友，動向也格外受到台灣球迷關注。究竟這位手握韓職史上最大張307億韓元超級長約的頂級重砲有沒有大聯盟球隊要？根據韓國媒體掌握，目前已經有複數大聯盟球團展現高度興趣，因此韓媒對他的旅美前景可說是信心十足。根據韓媒《SPOTV NEWS》獨家披露，盧施煥挑戰最高殿堂並非一時興起或盲目冒險，其實早有縝密布局。他在今年5、6月間便低調與美國知名經紀公司Ballengee Group簽約，該公司旗下擁有盧戈（Seth Lugo）、希克斯（Jordan Hicks）以及海斯（Ke'Bryan Hayes）等多位現役大聯盟球星。韓媒報導指出，盧施煥雖然沒有選擇波拉斯（Scott Boras）或CAA Sports等追求天價合約的巨型經紀公司，但務實的團隊策略已收到成效。目前消息指出，已經有4至5支大聯盟球團對他展現出興趣，並且向KBO提出了「身分照會」。雖然身分照會不等於開出正式合約，但在大聯盟官方預計於12月面臨勞資協議到期、可能引發「封館」隱憂的關鍵時刻，美職球團提前出手探詢，足見盧施煥早已牢牢卡位在大聯盟球探的雷達網之中。現年25歲的盧施煥是韓國國家隊的常客，曾征戰世界棒球經典賽與各項國際大賽。本季他在韓職出賽127場，敲出143安、29轟、96分打點，打擊率2成83、OPS達0.865；生涯在KBO累積8年資歷、敲出153發全壘打，更曾在2023年一舉囊括全壘打王與打點王雙冠王寶座，長打實力無庸置疑。對於未來的談判策略，韓媒《SPOTV NEWS》分析指出，盧施煥並非把「追求天價合約」放在第一順位，而是希望能找到一支真正認可他價值、願意給予合理舞臺的球隊。考量到12月可能到來的聯盟封館風險，盧施煥與經紀團隊的目標非常明確，希望能在11月之內迅速完成所有交涉與簽約程序。這位王彥程在韓華的最強隊友能否順利越過太平洋、披上大聯盟戰袍，接下來幾週的入札交涉將是韓國棒球迷關注的焦點。