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邀請函遞送方式引關注！外交部：循例不說明、與各會員保持溝通

爆稱謂矮化違慣例 我方正評估是否接受

亞太經濟合作會議（APEC）峰會今年將在中國深圳舉行，舉辦日期在11月18日至19日，因此外界相當好奇這次的邀請函將如何遞送？因為過去曾發生以「傳真、無收件人尊稱」方式發邀請，也曾派國台辦專人飛台灣送邀請函。今（1）日傳出中國已發函，但是用「歧視的方式」致函，引起我方不滿。但日前外交部次長陳明祺受訪時強調，「都有跟所有會員保持好的溝通，當然也包括主辦國中國在內。」今年台灣APEC邀請函怎麼收到？已經連日受到關注，外交部也多次對外表示，基於與主辦會員間的互信，外交部循例不會對外說明，並持續積極辦理各項準備工作，並與包括中國在內的所有APEC會員保持密切聯繫。陳明祺也說，台灣是APEC的正式會員國，我們隨時就各項議題及會議進行等事務跟所有經濟體、會員國保持良好溝通。回顧過去中國主辦APEC峰會對台灣的差別待遇，2001年在上海舉辦，當年中國透過傳真發出通知，並且拒絕前總統陳水扁派前副總統李元簇出席，最終台灣決定缺席該屆領袖會議。不過，2014年前總統馬英九執政時，基於九二共識，中國派國台辦副主任龔清概來台，在台北賓館由時任陸委會主委王郁琦接下邀請函，並以「Chinese Taipei」（中華台北）名義參與會議。這回邀請函如何遞送？據《自由時報》報導，中國確實有發函給台灣，但「不是正式的函」，引發我方不滿。因為台灣是APEC會員國，應照過去程序及慣例，該怎麼做就怎麼做。但這次相較於2014年是有差別待遇，在致函給台灣的「稱謂」上矮化打壓，以「歧視」方式致函，根本是違反APEC慣例，矮化、傷害台灣，我方正評估能否接受這種待遇。不過，針對這個說法，目前外交部沒有回應。