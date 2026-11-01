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4艘中國船隻活動異常 減速停船位置與海纜重疊

台灣海纜屢傳受損 專家憂中國藉灰色地帶行動擾亂通訊

不只台灣受威脅？日學者憂中國恐切斷日美通訊

中國調查船在台灣周邊海域的活動引發關注。日媒調查發現，今年5月以來，至少4艘中國調查船持續在台灣北部、東部及南部海域出現異常航行行為，包括反覆往返、減速、停船及不規則轉向，而相關活動位置恰好與連接台灣及海外的國際海底電纜路線重疊。日本專家警告，中國可能正在蒐集海底電纜及周邊海域資訊，為未來台海衝突或其他灰色地帶行動預作準備。根據日本《讀賣新聞》報導，這項發現來自美台地理空間情報分析公司ingeniSPACE，透過船舶自動識別系統（AIS）等資料進行分析，並獲得台灣相關官員證實，分析結果與台灣當局掌握的情況相符。報導指出，涉及異常活動的4艘船隻，分別是中國自然資源部所屬的「向陽紅22」、中國大學所屬的「同濟」及「嘉庚」，以及AIS顯示名稱為「MUSHANZI」的中國船隻。其中，「向陽紅22」自5月以來，多次在台灣北部特定海域往返，並反覆減速、停船及改變航向；「嘉庚」則在台灣東部海域出現類似行為，「MUSHANZI」主要活動於台灣南方的巴士海峽。至於「同濟」，則多次環繞台灣本島航行，並在特定地點停船或減速。ingeniSPACE將船舶航行資料與主要國際海底電纜路線比對後發現，4艘船隻出現異常活動的位置，均與連接台灣及海外的海底電纜敷設區域重疊。台灣官員接受《讀賣新聞》訪問時表示，相關數據與當局掌握的情況一致，另有官員指出，不能排除中國調查船正在蒐集海底電纜資訊的可能性。不過，目前尚無直接證據證實這些船隻已對海底電纜進行破壞。台灣近年多次發生海底電纜遭船隻切斷或損壞的事件，部分案件被懷疑涉及蓄意破壞，台灣當局也曾指出中國可能涉入。由於國際海底電纜承載大量通訊流量，一旦深海電纜遭到切斷，修復可能需要一週以上，恐對通訊及社會運作造成影響。日本慶應義塾大學教授土屋大洋指出，考量中國過去的活動模式，這些調查船可能不只是在確認海底電纜位置，也可能蒐集海底地形、水深及洋流等資訊，甚至將未來破壞電纜的可能性納入考量。ingeniSPACE營運長王傑森（Jason Wang）則表示，類似的中國船隻活動也出現在日本及菲律賓附近海域。他認為，中國可能沿著從日本九州南方、台灣延伸至菲律賓的第一島鏈，廣泛蒐集海域情報，為潛在衝突中的灰色地帶行動進行準備。九州大學中國研究專家益尾知佐子教授分析，中國調查船在台灣及日本周邊海域的活動，可能是為台海有事或美中衝突預作準備。她指出，若未來發生衝突，中國可能試圖切斷日本太平洋沿岸的海底電纜，藉此擾亂日本社會運作，甚至妨礙日本與美國之間的通訊聯繫。益尾知佐子認為，中國可能運用民間技術及非軍事手段，在避免直接軍事衝突的情況下，削弱對手的應變能力。她也呼籲日本政府，除了傳統軍事防衛，更應加強海底電纜等關鍵基礎設施的保護，建立涵蓋非軍事安全領域的整體應對策略。