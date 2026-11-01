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▲ 影片在Threads等平台曝光後，多位網友也紛紛大讚，並表示聽到這個碎碎念加音樂就知道是陳其邁來了。（圖／截取自Threads）

2026高雄萬聖節於31日在衛武營盛大登場，吸引約30萬人次大小朋友共同參與。由於這次是高雄市長陳其邁任內最後一次萬聖節活動，市民也十分期待陳其邁的變裝。活動當晚，陳其邁身揹可愛版垃圾車，扮成清潔車司機現身，讓現場民眾大笑不斷、網路也一片好評，度過一個快樂的夜晚。活動開始時，主舞台響起高雄市民熟悉的清潔車音樂「少女的祈禱」，接著陳其邁走上舞台，真人獻聲說「各位市民朋友大家好，我是市長陳其邁，要提醒大家注意環境清潔，一定要巡、倒、清、刷，防治登革熱，祝大家萬聖節快樂。」垃圾車道具還有陳其邁跟陳小米的照片，十分可愛。現場不少小朋友聽到音樂，興奮地跳起來大喊「邁邁阿伯！」影片在Threads等平台曝光後，網友也紛紛大讚，表示「你卸任之後，我好怕我會忘記倒垃圾」、「聽了會有想去拿垃圾的衝動」、「稍早滑到別人的影片，害我以為垃圾車又來了」、「小朋友不知道市長是誰，但聽到這個碎碎念加音樂就知道是陳其邁來了」、「哈哈哈市長那麼可愛，我們會更捨不得您卸任啦」、「以後想聽垃圾車邁邁廣播只能來這聽了」、「只要聽到聲音，女兒就會叫邁邁」。