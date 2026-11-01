我是廣告 請繼續往下閱讀

台股上週五慘摔落半年線，科技股近期表現多疲軟。不過，抽紅包機會又來了，新股抽籤下週三登場，半導體廠務工程業者騏億鑫4日將啟動上櫃前現增公開承銷，預計將在11月中掛牌；承銷價252元，若以上週五收盤股價337元計算，抽中價差上看8.5萬元，溢價差達33.7%。騏億鑫承銷張數865張，11月4日至6日開放申購，欲參與申購的投資者留意，每人限申購一張，預計扣款日為11月9日，並在10日抽籤；沒中籤者11日退款、16日撥券日。騏億鑫為2014年成立，主要為高科技廠房廠務系統相關配管設計及工程管理，客戶涵括半導體大廠；今年前9月營收累計22.84億元、年增75.28%。