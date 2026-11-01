2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪16強賽事今（1）日正式結束，萬眾關注的韓國HLE和中國BLG之戰，最終由BLG擊敗HLE前進八強，也讓今年從T1轉隊HLE的下路選手Gumayusi，和世界賽四連冠無緣。官方在16強賽事結束後，進行八強賽抽籤，八強賽將從台灣時間11月4日到11月7日每天清晨6點進行一場BO5對戰，T1將在周六（7日）對上歐洲戰隊KC。

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HLE遭直落二淘汰　BLG前進世界賽八強

今（1）日HLE、BLG中韓大戰開打，勝者可以繼續前進八強，敗者就要離開本屆世界賽，在第一場比賽中，前期雙方打得有來有往，但BLG在第三條小龍的團戰時全面落敗，中期雙方在各處爆發團戰，後期BLG Viper逮住Gumayusi，再靠Knight擊殺Zeka、Gumayusi、Kanavi，BLG一路攻上HLE高地，第一場由BLG逆轉勝。

第二場比賽接著開打，前期雙方不斷拉扯，經濟差距不大，但HLE在下路進攻失敗，讓BLG取得4K經濟領先，接著BLG憑藉經濟優勢穩穩發育、擴大領先，後期BLG團戰大獲全勝，讓HLE無力回天，最終BLG以2比0擊敗HLE，HLE也因此止步16強，Gumayusi確定和世界賽四連冠無緣。

▲BLG擊敗HLE，前往2026年《英雄聯盟》世界賽八強。（圖／lolesports flickr）
▲BLG擊敗HLE，前往2026年《英雄聯盟》世界賽八強。（圖／lolesports flickr）
周六凌晨6點　T1八強對決KC

2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪16強賽事正式結束，八強隊伍名單也確定了，分別是韓國賽區的T1、GEN、DK，中國賽區TES、IG、BLG，北美賽區LYON，歐洲賽區KC，八強賽也預計在台灣時間11月4日到11月7日每天清晨6點進行，八強賽事為BO5單敗淘汰賽，勝利者晉級四強，落敗的隊伍將被淘汰。

🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽八強賽賽程

📌11月4日凌晨6點：TES vs. IG
📌11月5日凌晨6點：GEN vs. LYON
📌11月6日凌晨6點：DK vs. BLG
📌11月7日凌晨6點：T1 vs. KC

🟡2026年 LOL世界賽直播連結

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英文：TwitchYouTube

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...