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展現藍營海線團結氣勢，台中市副議長顏莉敏今(1)日於沙鹿區向上路七段舉行競選總部成立大會。市長盧秀燕、台中市長候選人江啟臣、立法委員楊瓊瓔、王育敏、顏寬恒及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等藍營重量級政要齊聚站台力挺。顏莉敏現場除向鄉親表達由衷感謝，更宣示地方建設不能中斷，並端出公共托育、教育支援與長者照護等具體願景，全力爭取選民信任與連任支持。顏莉敏表示，成立大會先前因颱風順延，對大家重新調整行程深感抱歉，但為了每位鄉親的安全，等待是值得的；令人感動的是，活動改期支持者熱情絲毫不減，鄉親願意把事情託付給我們，我們就要認真放在心上。她誠懇拜託鄉親再給一份信任，讓她繼續把正在推動的事做好，接續落實尚未完成的地方建設。回顧任內服務實績，顏莉敏強調「看得到的環境要美，看不到的基礎更要顧」。在教育與活動空間方面，過去成功爭取鹿陽國小設校、持續推進文九設校，並促成埔子、北勢市民活動中心新建及多處設施改善；交通觀光上，爭取新增678路與推動679活力海洋線公車，串聯沙鹿西站、台中港與高美濕地等處。此外，南山截水溝第三期先期作業經費已順利到位，台中港特定區污水下水道第二期接管工程亦將於明年啟動，防洪治水進度穩步推進。顏莉敏聚焦老中青三代需求，端出具體政策牛肉。在幼兒托育方面，持續爭取擴增公共托育量能、補足臨托服務，並改善托育人員勞動條件，成為年輕家庭後盾；教育現場則主張減輕教師行政負擔，回歸教學陪伴本質，同時強化學生在AI時代的獨立思考能力；長者福利更力推「敬老愛心卡」升級，爭取每月剩餘點數可累積至年底結算，並開放於合作通路兌換鮮奶或營養品，讓福利政策更貼近日常需求。顏莉敏最後向海線鄉親感性喊話，期盼攜手打造「孩子安心長大、年輕人打拚有盼望、長輩受照顧」的幸福家園，將信任化為動能，讓她以實幹經驗回報地方。