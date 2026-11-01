春水堂證實漲價了！今天11月1日起正式調整價格，北區中杯「珍珠奶茶」變貴10元調至200元、調幅約5%，御品牛肉麵漲至315元、調幅約19%，2026年全新菜單搶先看。春水堂表示，「本次調整涵蓋八成以上品項，平均調幅約12%」。透露主因為近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，而調整餐點與飲品價格。
春水堂漲價！珍珠奶茶變貴200元、牛肉麵315元 8成品項調幅約12%
春水堂證實今11月1日起漲價！官方表示：「近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格。」
春水堂進一步說明，「以北區價格為例，飲品部分，珍珠奶茶（Ｍ杯）調整為200元，調幅約5%；頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｍ杯）維持160元不變。餐點部分，御品牛肉麵調整為315元，調幅約19%；功夫麵調整為135元，調幅約12%。各品項實際售價，請以11月1日起各門市及官網公布的資訊為準。」
春水堂長期投入人才培育、品質管理與用餐環境的優化，未來也會繼續努力，讓茶友每一次走進春水堂，都能感受到熟悉的茶香、穩定的品質與真誠的款待。
春水堂同步推出感恩回饋活動！消費滿額贈頂級烏瓦紅茶凍飲、提袋
為感謝茶友長期支持，春水堂表示，將於11月1日至11月6日推出「感恩回饋」活動：
◾️單筆消費滿999元，贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1500元，再贈「春水堂經典款提袋（小）」。
春水堂餐飲價格調整公告全文
近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格。
本次調整涵蓋八成以上品項，平均調幅約12%。以北區價格為例，飲品部分，珍珠奶茶（Ｍ杯）調整為200元，調幅約5%；頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｍ杯）維持160元不變。餐點部分，御品牛肉麵調整為315元，調幅約19%；功夫麵調整為135元，調幅約12%。各品項實際售價，請以11月1日起各門市及官網公布的資訊為準。
春水堂長期投入人才培育、品質管理與用餐環境的優化，未來也會繼續努力，讓茶友每一次走進春水堂，都能感受到熟悉的茶香、穩定的品質與真誠的款待。
感謝茶友一路以來的喜愛、支持與指教，我們會用心做好每一杯茶、每一道餐點與每一次服務。
春水堂人文茶館 敬上
2026年11月1日
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春水堂證實今11月1日起漲價！官方表示：「近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格。」
春水堂進一步說明，「以北區價格為例，飲品部分，珍珠奶茶（Ｍ杯）調整為200元，調幅約5%；頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｍ杯）維持160元不變。餐點部分，御品牛肉麵調整為315元，調幅約19%；功夫麵調整為135元，調幅約12%。各品項實際售價，請以11月1日起各門市及官網公布的資訊為準。」
春水堂長期投入人才培育、品質管理與用餐環境的優化，未來也會繼續努力，讓茶友每一次走進春水堂，都能感受到熟悉的茶香、穩定的品質與真誠的款待。
為感謝茶友長期支持，春水堂表示，將於11月1日至11月6日推出「感恩回饋」活動：
◾️單筆消費滿999元，贈「頂級烏瓦紅茶凍飲（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1200元，再贈「珍珠奶茶（S杯）」兌換券。
◾️單筆消費滿1500元，再贈「春水堂經典款提袋（小）」。
近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自2026年11月1日起調整餐點與飲品價格。
本次調整涵蓋八成以上品項，平均調幅約12%。以北區價格為例，飲品部分，珍珠奶茶（Ｍ杯）調整為200元，調幅約5%；頂級烏瓦紅茶凍飲（Ｍ杯）維持160元不變。餐點部分，御品牛肉麵調整為315元，調幅約19%；功夫麵調整為135元，調幅約12%。各品項實際售價，請以11月1日起各門市及官網公布的資訊為準。
春水堂長期投入人才培育、品質管理與用餐環境的優化，未來也會繼續努力，讓茶友每一次走進春水堂，都能感受到熟悉的茶香、穩定的品質與真誠的款待。
感謝茶友一路以來的喜愛、支持與指教，我們會用心做好每一杯茶、每一道餐點與每一次服務。
春水堂人文茶館 敬上
2026年11月1日