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泰國演藝圈驚爆發生大規模性騷擾醜聞，有人將偷拍女藝人私密畫面和AI造假裸照上傳到一個擁有23萬成員的群組，受害對象除了藝人，還有素人、政客，消息一出震驚泰國社會。據泰國媒體《Matichon》、《Thaiger》報導，此事件是一名吹哨者在X踢爆，有個23萬成員的臉書社團，裡面全都是私密照和AI造假裸照，受害者除了男女藝人之外，還有導演、幕後人員以及政客。爆料者提到，該群組有大量影視從業男性，日常和女藝人、模特兒共事，私下卻分享各種偷拍照，且只是冰山一角，而根據資料顯示，該私密群組在2025年4月就成立，原先是針對女團BNK48成員進行肉搜，沒想到目標逐一擴大。甚至有泰國前國會議員候選人也在群組內，當事人承認是群組成員並公開道歉，表示當初會加入只是為了「觀察不同群體聲音」沒有仔細看群組內容。除此之外，還有人從學校網站抓取未成年女生的制服照，用AI技術合成裸照在群組傳播，目前泰國警方正全力追查，風暴持續延燒。