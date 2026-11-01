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1.常春藤聯盟三連霸（2022–2024）：

2.NCAA全國總冠軍（2025年）：

3.WNBA總冠軍（2026年）：

在美國女子職業籃球（WNBA）掀起史詩級狂潮的2026賽季中，金州女武神隊在成軍僅僅第2年的成軍神話裡，於總冠軍賽生死第7戰以68：63險勝亞特蘭大夢想隊，奪下隊史首座總冠軍。這場歷史性的勝利讓陣中的台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）正式成為史上第一位戴上WNBA冠軍戒指的台裔女子籃球員。總冠軍賽生死戰中，金州女武神在主場大通中心滿場球迷見證下上演逆轉秀。儘管陳紫柔在今日的封后戰中僅替補出賽1分15秒、1次出手未能得分，但綜觀整個2026例行賽與季後賽，她一直是女武神教練團信任的穩定戰力。本季例行賽中，陳紫柔在有限時間內場均能貢獻7.2分、1.1籃板與1.9助攻。身為擴編球隊板凳席上的關鍵刺客，陳紫柔最終隨球隊寫下「成軍2年即奪冠」的擴編球隊紀錄。回顧陳紫柔的籃球生涯，堪稱是一部行走的「冠軍製造機」。從NCAA到WNBA，她一路締造了讓台灣球迷驚嘆的傳奇紀錄。效力普林斯頓大學（Princeton University）期間，陳紫柔展現絕對統治力，連續三年率隊奪得聯盟錦標賽冠軍，並且全數全票獲選為錦標賽最傑出球員（MOP），更在2023年榮膺常春藤聯盟年度最佳球員。大五陳紫柔轉學至傳統女籃超級強權康乃狄克大學後，她在2025年4月幫助球隊登上NCAA一級女籃全國總冠軍寶座，成為史上首位獲得NCAA女籃冠軍的台裔球員。隨後陳紫柔在2025年WNBA選秀被金州女武神選中，並於今日奪下隊史首冠，將WNBA冠軍戒指收入囊中。