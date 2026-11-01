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▲袁澧林近幾年在台灣曝光率高，她揭露曾被導演、男記者言語性騷。（圖／記者葉政勳攝）

▲香港前主播譚詩雅公開自己大學剛畢業時，參加電影試鏡被要求脫褲子潛規則過往。（圖／翻攝自IG@szengatcn）

女星林采緹過去靠Cosplay動漫人物「蛇姬」走紅，網路上一直都有她的性感照流傳，甚至還有露點照片，林采緹多年前回應過，18歲時被攝影誆騙，被迫拍下大尺度照片。然而女星受騙案例層出不窮，甚至還有業內人士大膽性騷，港星袁澧林就被導演調侃，「妳的型不是別人想上的。」前女主播譚詩雅則在試鏡時被要求脫褲子。林采緹18歲時為了賺零用錢接外拍工作，到場才發現都是情趣內衣，薄紗根本遮不住重要部位，雖然不情願，但怕萬一得罪攝影師反而無法脫身，才硬著頭皮拍下大尺度照片。女明星、模特兒被性騷、脅迫事件層出不窮，今年以《第四幕》入圍金馬影后的袁澧林，月初也在IG發布長文，痛揭入行以來遭到各種形式的性騷，包括被男記者比喻為坐檯小姐、男導演當面酸她「妳的型不是別人想上的」及幕前人員問「妳喜歡我的X嗎」等。香港前主播譚詩雅剛入行時參加電影試鏡，公司高層告訴她，想當女主角就要接受潛規則，還要她當眾脫褲子，用誠意來換角色，對方放話她只要走出這道門，以後就沒機會了。雖然最後譚詩雅勇敢拒絕，沒有遭到毒手，但她內心非常痛苦，才走到門口就大哭，還打給朋友訴苦。圈內經紀人也提醒，在拍攝前的簽約，以及拍攝時要有人陪同，若遇到不合理的狀況，堅決說不，甚至要記得錄音自保。