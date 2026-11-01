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▲胡川安日前發文稱蔣萬安在節目中遭到羞辱。（圖／胡川安臉書）

台北市長蔣萬安日前登上媒體人王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》引發關注，然而學者胡川安隨後發文，開頭便痛批「綠偉忠，王偉忠從頭笑到尾，還罵狗屁」。對此，今（1）日中國廣播公司與金星文創製作有限公司發出聯合聲明，還原完整對話內容，反擊胡川安蓄意扭曲事實，並且已嚴重侵害王偉忠與節目名譽。學者胡川安日前在臉書上發文，談論王偉忠專訪蔣萬安一事，開頭便寫道「綠偉忠，王偉忠從頭笑到尾，還罵狗屁」，稱蔣萬安在節目中遭到羞辱。不過今日中國廣播公司與金星文創共同發出聲明，表示經確認王偉忠與蔣萬安實際對話並未出現「狗屁」一詞，而是「不必」，反擊胡川安文中所言純屬憑空捏造之不實言詞，兩者差異甚大。另外，聲明文更指出胡川安蓄意扭曲事實，已嚴重侵害王偉忠與節目名譽，且未經中廣公司授權，便擅自逐字逐句重製節目內容，更是違反《著作權法》，「相關節目影片已於網路平台公開，任何人均可自行觀看查證。對於未經確實查證，便錯誤誣指他人帶有貶低攻擊言論，進而造成誤解與傳播，我們深感遺憾。」中廣也要求胡川安立即公開澄清、更正錯誤引述，避免不實資訊持續擴散，認為針對公共議題可以討論，人物言行可以評論，但評論應建立在正確的事實之上，不應以錯誤謬誤引述誤導大眾，因此特別發文澄清。蔣萬安日前終於接受王專訪，並帶著妻子石舫亘一起上節目，三人在節目中有說有笑，王偉忠更向蔣萬安喊話：「你跟沈伯洋就是一個蘿蔔一個青菜，個性、各方面完全不一樣，方式也不太一樣，所以就看大家選擇。」認為蔣萬安就是表裡一致，喜歡你的人就會喜歡你，看你政策怎麼走。