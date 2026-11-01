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出門練機車後失聯 女友午夜收到勒索影片

男友滿臉瘀青仍安撫女友 懇求不要報警

機車教練疑涉案 6名嫌犯遭國際追緝

死者商業背景成謎 女友否認涉及詐騙

烏克蘭一名28歲商人科馬羅夫（Igor Komarov），今年2月與網紅女友前往印尼峇里島度假期間，疑似遭犯罪集團綁架，隨後被發現陳屍海岸，遺體遭到肢解。事隔數月，25歲女友米沙洛娃（Yeva Mishalova）首度公開兩人最後的對話，透露男友遭綁後曾透過語音訊息安撫她，表示「親愛的，我愛妳，別擔心，我很快就會回來」，甚至懇求她不要報警。然而，這卻成為兩人最後的訣別。根據英國《太陽報》報導，科馬羅夫今年2月15日在峇里島失蹤，當時他正與女友享受情人節假期，兩人原本計畫遠離烏克蘭基輔的繁忙生活，在當地海灘及瀑布景點放鬆。米沙洛娃接受烏克蘭訪問者提摩申科（Vasyl Tymoshenko）專訪時回憶，男友失蹤當晚，兩人原本在飯店房間觀看Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》。當晚8時至9時之間，科馬羅夫外出參加機車騎乘課程，臨走前還告訴女友，半小時後會傳訊息，並請她幫忙點一份總匯三明治。約9時30分，科馬羅夫曾返回飯店拿安全帽，表示教練希望帶他到飯店外練習轉彎。米沙洛娃當時正在洗頭，雖然擔心夜間外出騎車不安全，男友仍安撫她說：「親愛的，別擔心，我很快就回來。」晚間10時左右，科馬羅夫還傳送充滿愛意的訊息，但約一小時後便失去聯繫。到了午夜，米沙洛娃突然收到陌生號碼傳來的語音及影片，畫面中的男友已明顯受傷，綁匪並向她索討鉅額贖金。根據報導，綁匪要求約750萬英鎊（約新台幣3億元）贖金，米沙洛娃則回憶，對方在影片中不斷喊出「1000萬」。米沙洛娃表示，當她看到男友遭囚禁的影片時，發現他的臉部布滿瘀青，甚至連說話都相當吃力。她說，男友在語音訊息中不斷安撫她，表示自己很快就會回來，還要求她不要離開飯店，更不要向警方報案。「他說話非常困難，我當時就知道，他的狀況一定非常糟糕，傷得很重。」米沙洛娃指稱，男友遭綁期間受到嚴重虐待，包括手指及肋骨遭到傷害，綁匪還錄下多段影片。她透露，自己手中仍保留部分從未公開的影片，但因為那是男友生前最後留下的聲音，如今已不願再次觀看。科馬羅夫失蹤後，親友及相關單位展開搜尋，數週後在峇里島海岸發現包括頭部在內的部分遺骸。米沙洛娃表示，男友失蹤後，她刻意繼續在Instagram發布過去拍攝的照片，避免父母察覺異狀，要求她立即離開峇里島。她說：「我知道如果父母發現，他們一定會想盡辦法帶我離開，但我不願意丟下伊戈爾。」此外，她懷疑當晚陪同男友外出的機車教練可能涉案，並聲稱對方在科馬羅夫失蹤隔天，就離開峇里島前往泰國。不過，相關指控尚未獲得司法證實。目前當局正跨國追緝6名嫌疑人，涉及俄羅斯、烏克蘭及哈薩克等國籍。今年5月，科馬羅夫家屬委託的私人調查人員宣布懸賞7.5萬英鎊，徵求有助於逮捕嫌犯的線索。調查人員認為，這起綁架案可能經過周密策劃，甚至不排除有情報機構涉入，但相關說法仍有待查證。除了綁架案本身，科馬羅夫的商業活動也受到外界關注。據報導，綁匪拍攝的影片中，科馬羅夫疑似承認參與針對俄羅斯人的詐騙電話中心業務，引發外界揣測案件是否與商業糾紛有關。不過，米沙洛娃否認相關指控，強調男友從事的是金屬及穀物等合法貿易，並認為影片中的說法可能是綁匪強迫他照稿宣讀。她表示，一個正在遭受酷刑的人，為了活命可能被迫說出任何話，「就算紙上寫著『我是馬斯克』，他也會照著唸。」目前這起案件仍未有嫌犯落網，相關調查持續進行中。綁架動機、涉案人員身分，以及科馬羅夫遇害的完整經過，仍有待進一步釐清。