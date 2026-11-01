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死者親友痛批「寶林一毛沒賠人就跑了」

蔣萬安親上火線回應 北市法務局提4點澄清

一、家屬民事求償

第二，代墊醫療費

第三，業者責任追究

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台北市長蔣萬安在辯論會上被問到「寶林茶室中毒案」時，他表示市府同仁機警採生物跡證才讓寶林跑不掉，讓受害家屬都能獲得賠償。但這樣的說法讓寶林茶室死者的親友看不下去，在社群飆罵三字經，寶林350萬元罰鍰都追不回來，講的好像你有做事一樣，賠償是有拿到，但這是百貨公司保險出的。對此，蔣萬安今（1）日到萬華直興市場掃街時解釋，不管是保險理賠還是各項調解，市府都有幫助受害者家屬，包括相關送強制執行，市府也一定協助。民進黨台北市長候選人沈伯洋在辯論會「交叉詰問」環節問蔣萬安，若能回到過去，當寶林茶室中毒事件發生後，會在第一時間出席相關會議嗎？蔣萬安強調，當時他連續六天親自開記者會，市府同仁也機警的「採集生物跡證」成為後續起訴重要依據才讓寶林跑不掉，家屬都能獲得賠償。沒想到卻讓死者親友炸鍋表示，「始作俑者寶林連罰款都不繳，更不要說一毛錢都沒賠，人屁股拍拍就跑了。講的好像你有做事一樣，對不起，我沒有辦法苟同這件事。」面對爭議，蔣萬安表示，市府都有協助受害家屬，包括相關送強制執行。台北市法務局也火速發新聞稿說明，家屬民事求償、醫療費用緊急代墊、市府對業者行政罰鍰執行的權利主體、法律程序、處理方式都不相同，混為一談恐誤導造成社會不安。法務局表示，市府初期即提供「假扣押法律協助」，非未考慮財產保全。市府依法無從僅因主管機關身分，逕以自己名義保全家屬民事損賠債權，原則上應由具有請求權者依法聲請假扣押。「假扣押是保全財產的手段之一，並非唯一途徑」，這須綜合評估債務人財產狀況、日後執行風險、保險承保範圍及理賠進度，不能單以有無聲請假扣押，作爲市府是否積極協助的判斷與結論。當寶林茶室的保單失效後，市府積極協調百貨業者、產險公司，釐清百貨公司責任保險的承保範圍。同時邀集專家提供法律意見，為受害者爭取具體可行的理賠來源，降低求償僅仰賴寶林自身財產的不確定性。另外，透過保險協調、消費爭議調解及團體訴訟等途徑爭取受害者權益，均是具體的求償協助作為。至於行政罰鍰的保全與執行，則屬不同程序，應與家屬民事求償分別說明。法務局強調，市府基於救人為先，運用重大災害民間賑災捐款，先協助家屬度過難關。因為第一時間，受害者及家屬面臨相當沉重的自費醫療負擔代墊醫療費共 983 萬8,457 元。後續由社會局委任律師代位求償，百貨業者及產險公司已於 2025 年 6 月13日將代墊費全數匯回善款專戶。「北市府是即時協助家屬，並非替業者承擔賠償，款項已全數歸還。」法務局說明，寶林茶室自身保單失效後，市府積極邀集百貨業者、產險公司、保險公證人及保險法學者研商，釐清百貨公司責任保險的承保範圍，並多次召開調解會議，協助 5 名亡者家屬循消費爭議調解程序順利獲償，另 1 名亡者家屬亦達成私下和解。此部分理賠及和解，與市府初期以民捐代墊醫療費，是不同事項。另外，法務局指出，市府同步協調消基會為受害者、家屬在2024年 12 月 11 日提起團體訴訟，代表30位受害者及家屬，求償共計2億9,301萬9,053元，目前仍在訴訟中。亡者家屬的調解、和解情形，不代表所有受害者的求償均已終結。法務局強調，市府將持續與消基會保持聯繫，關注審理進度並提供必要法律協助與訴訟補助，維護其求償權益。至於衛生局開出的 6 件行政裁罰，均已移送法務部行政執行署強制執行，市府將持續配合追蹤執行情形。「家屬獲得理賠、醫療費的代墊與追回，以及行政罰鍰追繳，應分別交代，不能相互替代。」市府尊重各界監督，也將持續協助受害者及家屬、主動追究業者責任。